Áldozata lányát hibáztatja a tragédiáért Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosa

Mint ismert, a vád szerint Sz. Tamás Hollandiában tartózkodott Révész Zsuzsa lányával. A pár összeveszett, ezért Léda telefonon kérte az édesanyját, hogy menjen érte.
Zsuzsa a férjével együtt útnak indult autóval. A 17 éves lányt hazahozták Budapestre, Tamás pedig repülővel jött vissza. A férfi hazament Békésre, ám másnap magához vett egy kést és a fővárosba utazott, hogy végezzen a volt kedvesével vagy az édesanyjával. Az álcázás érdekében egy boltba is betért, hogy egy nagy karimájú kalapot vegyen magának. Később Zsuzsa és Léda lakhelyéhez ment nem tudva arról, hogy a lány éppen a rendőrségen tesz ellene feljelentést a Hollandiában történt bántalmazás miatt. Mikor Zsuzsa autóval megérkezett, a férfi odament hozzá. Egy rövid szóváltás követően Tamás összesen 43 alkalommal szúrta meg a kommunikációs vezetőt. A kés többek között Zsuzsa fejét, nyakát, vénáját, nyelőcsövét, törzsét, és szívtájékát érte. A halál közvetlen oka a nagy mennyiségű vérvesztés
Július 2-án Tamás vallomást tett a Fővárosi Törvényszéken.
- Mérhetetlen fájdalom van bennem. Nem bírom és nem is akarom tagadni, amit tettem. Teljes mértékben megtörtem minden szempontból. Eddig bírtam. Megígértem a családnak, hogy emberként megyek ki, ha vége lesz ennek a rémálomnak – kezdte a vádlott.
- Küzdök magammal és az indulatommal. Szeretném a sok fájdalom és megaláztatás után újrakezdeni. Feladtam a célomat, a barátaimat. A sértett lánya úgy manipulált, ahogy akart. Átvette az irányítást az életem felett – magyarázta Sz. Tamás, és hozzátette: a bűnösségét nem tagadhatja, de önmagát is áldozatnak tartja.
- A sértett lányát 2024 decemberében, egy kocsmában ismertem meg. Kiskoromban egy olyan iskolába jártam, ahol többször meg kellett védenem magamat. Előfordult, hogy egy bedrogozott srác égő papír zsebkendővel dobált mindenkit. Az volt az első alkalom, hogy komolyabban fel kellett lépnem magam és mások védelmében. Különben sosem bántottam senkit, mindig csak magamban tettem kárt. Ez az autoagresszivitás lényege. Egyébként tanulok, két nyelven beszélek, a börtönben is vagy négy nyelvet szeretnék elsajátítani – közölte Tamás.
A vádlott hangsúlyozta, hogy mielőtt Lédával megismerkedett, hasonló típusú lányokkal szóba sem állt. Tamás kifejtette, hogy a volt barátnőjét beteges hazudozónak tartja.
- Az egyik pillanatban azt mondta, hogy az anyja egy szörnyeteg, a másikban ajnározta. Amikor szóvá tettem az ellentmondásait, dührohamot kapott – állította Tamás, de ennél a pontnál még nem állt meg.
- Átvette az irányítást az életem felett, elvárta, hogy a barátaimmal megszakítsam a kapcsolatot. Máskor megalázott, megkarmolt. Betegesen ragaszkodott hozzám, volt, hogy kiszívta a nyakamat.
Tamás azt is elmondta, hogy valamiért mindig olyan nőkkel jött össze, akik bántalmazták. Az egyik barátnője például kiharapott egy darabot a hasából, az így keletkezett heget a mai napig viselni kénytelen.
Lédára visszatérve kinyilvánította, hogy többször szakítottak és kibékültek.
- Egy alkalommal megismerkedtem egy lánnyal és megcsaltam vele Lédát. Nem csak testileg, érzelmileg is, igaz, addigra már Léda is megcsalt engem. Mindennek ellenére betegesen ragaszkodtunk egymáshoz – jellemezte a kapcsolatukat Tamás.
- Amióta Lédát megismertem, pánikbeteg lettem. Az is felmerült, hogy enyhén Aspergeres vagyok, ám az Asperger-szindrómásokra jellemző az alacsony érzelmi intelligencia, rám viszont pont az ellenkezője az igaz.
A vádlott még hosszasan fejtegette, miért érezte a kapcsolatukat bántalmazónak.
- Egy idő után kiköltöztem Hollandiába. Láda oda kijött hozzám, de szerintem már akkor készült a szakításra. Egyik nap elmondta, hogy kevésbé szeret engem, mint én őt. Ez nagyon rosszul esett. Arra kért, hogy vagy szakítsak vele, vagy engedjem el. Lefeküdtünk aludni, nem történt semmi köztünk. Küldött viszont egy képet az egyik barátnőjének magáról kabátban, amivel azt próbálta igazolni, hogy bántalmaztam, viszont a fotón nem látszott semmilyen külsérelmi nyom. Bennem felmerült a kérdés, hogy ha bántottam, miért nem menekült ki a lakásból? Meztelenül aludtam, nem tudtam volna utánamenni – érvelt a gyilkossági ügy vádlottja.
Révész Zsuzsa feltéteelezett gyilkosa az áldozat lányát okolja
A férfi ezek után rétért, hogy Léda élvezettel elmesélte neki, hogy kikkel és hogyan csalta meg.
-A barátnőm még elkezdte simogatni a combomat. Úgy ért hozzám, hogy hatással legyen rám. Kifejtette, hogy szeret engem, de az édesanyja ellenzi a kapcsolatunkat – állította Sz. Tamás, aki ezek után megdöbbentő nyilatkozatot tett:
- Léda azt kérte tőlem, hogy öljem meg az édesanyját!
A férfi az állítása szerint akkor ellenkezett, majd szexuálisan közeledtek egymáshoz. Érzése szerint viszont a barátnője durvulni kezdett, mire Tamás ököllel háromszor megütötte.
A pár ismét összeveszett, majd a lány még aznap segítséget kért a szüleitől.