Áldozata lányát hibáztatja a tragédiáért Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosa

Mint ismert, a vád szerint Sz. Tamás Hollandiában tartózkodott Révész Zsuzsa lányával. A pár összeveszett, ezért Léda telefonon kérte az édesanyját, hogy menjen érte.

Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosa a bíróságon Fotó: Origo

Zsuzsa a férjével együtt útnak indult autóval. A 17 éves lányt hazahozták Budapestre, Tamás pedig repülővel jött vissza. A férfi hazament Békésre, ám másnap magához vett egy kést és a fővárosba utazott, hogy végezzen a volt kedvesével vagy az édesanyjával. Az álcázás érdekében egy boltba is betért, hogy egy nagy karimájú kalapot vegyen magának. Később Zsuzsa és Léda lakhelyéhez ment nem tudva arról, hogy a lány éppen a rendőrségen tesz ellene feljelentést a Hollandiában történt bántalmazás miatt. Mikor Zsuzsa autóval megérkezett, a férfi odament hozzá. Egy rövid szóváltás követően Tamás összesen 43 alkalommal szúrta meg a kommunikációs vezetőt. A kés többek között Zsuzsa fejét, nyakát, vénáját, nyelőcsövét, törzsét, és szívtájékát érte. A halál közvetlen oka a nagy mennyiségű vérvesztés

Július 2-án Tamás vallomást tett a Fővárosi Törvényszéken.

- Mérhetetlen fájdalom van bennem. Nem bírom és nem is akarom tagadni, amit tettem. Teljes mértékben megtörtem minden szempontból. Eddig bírtam. Megígértem a családnak, hogy emberként megyek ki, ha vége lesz ennek a rémálomnak – kezdte a vádlott.

- Küzdök magammal és az indulatommal. Szeretném a sok fájdalom és megaláztatás után újrakezdeni. Feladtam a célomat, a barátaimat. A sértett lánya úgy manipulált, ahogy akart. Átvette az irányítást az életem felett – magyarázta Sz. Tamás, és hozzátette: a bűnösségét nem tagadhatja, de önmagát is áldozatnak tartja.

- A sértett lányát 2024 decemberében, egy kocsmában ismertem meg. Kiskoromban egy olyan iskolába jártam, ahol többször meg kellett védenem magamat. Előfordult, hogy egy bedrogozott srác égő papír zsebkendővel dobált mindenkit. Az volt az első alkalom, hogy komolyabban fel kellett lépnem magam és mások védelmében. Különben sosem bántottam senkit, mindig csak magamban tettem kárt. Ez az autoagresszivitás lényege. Egyébként tanulok, két nyelven beszélek, a börtönben is vagy négy nyelvet szeretnék elsajátítani – közölte Tamás.