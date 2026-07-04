Most jött: hatalmas csattanás rázta meg Budapestet, mentenek a Róbert Károly körúton

Összeütközött két személygépkocsi Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körúton, a Lehet utca közelében.

Két autó ütközött a Róbert Károly körúton, mentenek a helyszínen Fotó: Gé

Két autó ütközött a Róbert Károly körúton, mentenek a helyszínen

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófaévdelem.