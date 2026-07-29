Újabb súlyos baleset történt: két gyerek esett hatalmasat egy elektromos rollerrel

A közelmúltban nem egyszer érkezett hír elektromos rollerrel történt balesetről, nemrég pedig az Országos Mentőszolgálat számolt be arról, amint két fiatal fiúhoz - akik egy rolleren közlekedtek -, riasztották őket Veszprém megyében.
Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két fiatal fiú
Mint kiderült, a tizenéves gyerekek egyszerre utaztak a járművön, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették uralmukat a roller felett és hatalmasat estek. A mentésirányítás ezután több mentőegységet is a helyszínre riasztott, majd a kiérkező mentők megvizsgálták a sérülteket, akik közül az egyik bukósisakot viselve is súlyos fejsérülést szenvedett, és több percre elvesztette az eszméletét. A társa szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
A helyszíni ellátást követően a mentők mindkét fiatalt stabil állapotban szállították kórházba
- tették hozzá a bejegyzés végén, amiben mihamarabbi felépülést kívántak a két sérültnek.
A napokban Zalaszentgróton riasztották a rendőrséget egy rollerbalesethez, amiben egy 13 éves kislány volt érintett. A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a lány védőfelszerelés nélkül, szabálytalanul hajtott a zebrára nagy teljesítményű rollerével, majd egy autó maga alá gyűrte. A gyermek súlyosan megsérült. A zalaszentgróti eset kapcsán a hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek nem megfelelő használatának súlyos következményei lehetnek. Kiemelték, hogy a védőfelszerelés használata nem kötelező ugyan, de akár életet is menthet.