Újabb súlyos baleset történt: két gyerek esett hatalmasat egy elektromos rollerrel

A közelmúltban nem egyszer érkezett hír elektromos rollerrel történt balesetről, nemrég pedig az Országos Mentőszolgálat számolt be arról, amint két fiatal fiúhoz - akik egy rolleren közlekedtek -, riasztották őket Veszprém megyében.

Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két fiatal fiú / Fotó: Shutterstock

Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két fiatal fiú

Mint kiderült, a tizenéves gyerekek egyszerre utaztak a járművön, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették uralmukat a roller felett és hatalmasat estek. A mentésirányítás ezután több mentőegységet is a helyszínre riasztott, majd a kiérkező mentők megvizsgálták a sérülteket, akik közül az egyik bukósisakot viselve is súlyos fejsérülést szenvedett, és több percre elvesztette az eszméletét. A társa szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A helyszíni ellátást követően a mentők mindkét fiatalt stabil állapotban szállították kórházba

- tették hozzá a bejegyzés végén, amiben mihamarabbi felépülést kívántak a két sérültnek.