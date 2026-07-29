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Újabb súlyos baleset történt: két gyerek esett hatalmasat egy elektromos rollerrel

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Két tizenéves fiúhoz riasztották a mentőket a napokban Veszprém megyében. A gyerekek egy elektromos rollerrel közlekedtek, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették az uralmukat felette és hatalmasat estek. A mentők mindkettejüket kórházba szállították.
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A közelmúltban nem egyszer érkezett hír elektromos rollerrel történt balesetről, nemrég pedig az Országos Mentőszolgálat számolt be arról, amint két fiatal fiúhoz - akik egy rolleren közlekedtek -, riasztották őket Veszprém megyében.

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Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két fiatal fiú / Fotó: Shutterstock

Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két fiatal fiú

Mint kiderült, a tizenéves gyerekek egyszerre utaztak a járművön, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették uralmukat a roller felett és hatalmasat estek. A mentésirányítás ezután több mentőegységet is a helyszínre riasztott, majd a kiérkező mentők megvizsgálták a sérülteket, akik közül az egyik bukósisakot viselve is súlyos fejsérülést szenvedett, és több percre elvesztette az eszméletét. A társa szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A helyszíni ellátást követően a mentők mindkét fiatalt stabil állapotban szállították kórházba

- tették hozzá a bejegyzés végén, amiben mihamarabbi felépülést kívántak a két sérültnek.

A napokban Zalaszentgróton riasztották a rendőrséget egy rollerbalesethez, amiben egy 13 éves kislány volt érintett. A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a lány védőfelszerelés nélkül, szabálytalanul hajtott a zebrára nagy teljesítményű rollerével, majd egy autó maga alá gyűrte. A gyermek súlyosan megsérült. A zalaszentgróti eset kapcsán a hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek nem megfelelő használatának súlyos következményei lehetnek. Kiemelték, hogy a védőfelszerelés használata nem kötelező ugyan, de akár életet is menthet.

 

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