Súlyosan megsérült egy 13 éves lány: rollerével egy autó elé gurult a zebrán

Újabb rollerbaleset világított rá a szabálytalan közlekedés veszélyeire. Zalaszentgróton egy 13 éves lány hajtott egy autó elé, a balesetben súlyosan megsérült.
Újabb rollerbalesethez riasztották a rendőrséget, ezúttal Zalaszentgróton egy 13 éves kislány szabálytalanul gurult egy autó elé. A közlemény szerint a gyermek súlyosan megsérült.
Újabb rollerbaleset világított rá a szabálytalan közlekedés veszélyeire
A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint: védőfelszerelés nélkül, szabálytalanul hajtott a zebrára nagyteljesítményű rollerével egy lány, majd egy autó maga alá gyűrte. A gyermek súlyosan megsérült.
A zalaszentgróti eset kapcsán a hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek nem megfelelő használatának súlyos következményei lehetnek. Kiemelték, hogy a védőfelszerelés használata nem kötelező, de akár életet is menthet.
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