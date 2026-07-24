Súlyosan megsérült egy 13 éves lány: rollerével egy autó elé gurult a zebrán

Újabb rollerbalesethez riasztották a rendőrséget, ezúttal Zalaszentgróton egy 13 éves kislány szabálytalanul gurult egy autó elé. A közlemény szerint a gyermek súlyosan megsérült.

Újabb rollerbaleset világított rá a nem megfelelő közlekedés veszélyeire. Fotó: Zala vármegyei rendőrség

Újabb rollerbaleset világított rá a szabálytalan közlekedés veszélyeire

A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint: védőfelszerelés nélkül, szabálytalanul hajtott a zebrára nagyteljesítményű rollerével egy lány, majd egy autó maga alá gyűrte. A gyermek súlyosan megsérült.

A zalaszentgróti eset kapcsán a hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek nem megfelelő használatának súlyos következményei lehetnek. Kiemelték, hogy a védőfelszerelés használata nem kötelező, de akár életet is menthet.