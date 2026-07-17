Ittasan indult útnak a rollerrel - járdaszegély állította meg a férfit

Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett egy férfi Keszthelyen ittas rollerezése után. Sőt, még eljárás indult ellene mivel védőfelszerelés nélkül, erősen ittas állapotban vezetett.

Járdaszegély vetett véget az ittas rollerezésnek. Fotó: police.hu

Járdaszegély vetett véget az ittas rollerezésnek

Csütörtök este keszthelyi Helikon Hotel előtti járdaszakaszon barátaival együtt közlekedett elektromos rollerrel egy 38 éves férfi, majd a járdát és az úttestet elválasztó szegélynek ütközött, és elesett. A baleset miatt nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Mivel nem viselt bukósisakot és egyéb védőfelszerelést, valamint erősen ittas állapotban, a rendőrség eljárást indított ellene - olvasható a police.hu oldalon.

Az eset kapcsán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel közlekedve is fontos a sebesség helyes megválasztása, az útviszonyok folyamatos figyelemmel kísérése és a védőfelszerelések használata. Kiemelték, hogy az úthibák és egyéb akadályok könnyen súlyos sérülésekhez vezethetnek.