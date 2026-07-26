Kerékpárja kormányával rongált meg egy autót Budapesten – videó

Rongálás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága. A feltételezett elkövető egy fekete autó több elemét is megrongálta, majd távozott a helyszínről – írta meg a Police.hu.

Rongálás miatt keres a rendőrség egy férfit, aki a II. kerületben kerékpárja kormányával megrongált egy fekete autót, majd elhajtott. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Kerékpárja kormányával rongált meg egy autót Budapesten

A rendőrség keresi azt a férfit, aki 2026. június 2-án, 17 óra körül Budapest II. kerületében megrongált egy fekete autót. A rendelkezésre álló adatok szerint kerékpárja kormányával az autó bal oldalának több elemében is kárt tett, majd elhagyta a helyszínt.

Az esetről felvétel készült. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagyobb kárt okozó rongálás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.

Kamera rögzítette, ahogy nekiesik a jegykiadó automatának, a kár több millió forint

Késő esti randalírozás miatt emeltek vádat egy férfi ellen Miskolcon. A jegykiadó automata megrongálásával több mint egymillió forintos kárt okozott, az ügyészség pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az elkövetővel szemben.