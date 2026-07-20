Tragédiával ért véget egy túra Noszvajon: rosszul lett és meghalt egy férfi

Szörnyű tragédia történt tegnap a Bükk hegységben: a gyors mentőakció ellenére sem sikerült megmenteni egy hirtelen rosszul lett túrázó életét. A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-bejegyzése szerint a bajbajutotthoz több egység is megindult a nehéz terepen, azonban a hosszas küzdelem ellenére sem volt sikeres az újraélesztés.

Már nem tudták újraéleszteni a túra során rosszul lett férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Már nem tudták újraéleszteni a túra során rosszul lett férfit

Tegnap 14:51-kor érkezett a riasztás az önkéntes tűzoltó egyesülethez, miszerint Noszvaj-Síkfőkútról indult túrázni egy pár a kijelölt útvonalon, amikor az Attila-kút és a László-kút közötti erdei szakaszon a férfi súlyosan rosszul lett. Párja azonnal értesítette a segélyhívót, majd a nehezen megközelíthető helyszín miatt több egységet is riasztottak.

A mentőszolgálat munkatársai csak gyalogosan tudtak eljutni a bajbajutottakhoz. Mellettük még az önkéntes tűzoltók Szomolya/erdő egysége 3 fővel, a Szomolya/quad egysége 2 fővel kezdte meg a vonulást, illetve velük párhuzamosan pedig az Eger/1 hivatásos tűzoltó fecskendő is riasztásra került.

A nehéz terepviszonyok ellenére a tűzoltók közül elsőként a quados egység ért ki, ekkor az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei már megfeszített erővel küzdöttek a beteg életéért, és végezték a újraélesztést. Azonban a gyors és összehangolt beavatkozás ellenére sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni. A Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a továbbiakban segédkezett a mentőszolgálat felszereléseinek lehozatalában, valamint az elhunyt személy szállításában is.

Bejegyzésükben kiemelték, hogy a 112-es segélyhívót még akkor is lehet értesíteni, ha a baj olyan helyen történik, ahol esetleg nincs térerő. Kitértek a megelőzésre is: érdemes megismerni a saját és a társaink határát is, valamint ételt, italt és megfelelő ruházatot tartani magunknál. Indulás előtt a telefonokat mindig fel kell tölteni, és nem árt letölteni az útvonal offline térképét sem.