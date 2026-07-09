Elszabadult a pokol a közhivatalban: olyasmi történt az ebédidőben, amire senki sem számított

A Kaposvári Járási Ügyészség minősített hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé azt a hatvanas éveiben járó férfit, aki egy községi hivatalban sétabottal támadt rá az ott dolgozó tisztviselőre. A vádhatóság szerint az agresszív fellépést egy banális kérés elutasítása váltotta ki – olvasható az Ügyészség oldalán.

A Kaposvári Rendőrkapitányság felvétele a vádlott által használt hegyes sétabotról

Fotó: Magyarország ügyészsége

Sétabottal támadt rá az ügyintézőre

A történet még 2025 februárjában kezdődött, amikor a férfi rendszeresen felkereste a helyi önkormányzati hivatal igazgatási és szociális ügyintézőjét. Bár a vádlott folyamatosan olyan apró-cseprő problémákkal fordult a nőhöz, amelyek egyáltalán nem tartoztak a feladatkörébe, a köztisztviselő jóindulatúan és türelmesen igyekezett minden alkalommal segítséget nyújtani neki. A helyzet áprilisban, egy ebédidőben fajult el végleg, amikor a férfi ismét megjelent a hivatalban.

Ezúttal azt követelte a nőtől, hogy egy könyv beszerzése miatt vegye fel a kapcsolatot a megyei könyvtárral.

Az ügyintéző a kérés kedvéért még az ebédjét is megszakította, visszament az irodájába, ám ott kénytelen volt elmagyarázni a látogatónak, hogy ebben az ügyben már tényleg nem tud eljárni, mivel az messze túlmutat a hivatali kötelességein.

Az elutasítás hallatán a férfi azonnal elveszítette az önkontrollját, és üvöltözni kezdett a sértettel. Az indulatba jövő vádlott hirtelen felemelte a nála lévő sétabotot, amelynek a markolata egy hegyes agancsból volt kialakítva, és azt a nő feje felé irányítva suhintott egyet.

Az ügyintéző lélekjelenlétének köszönhetően elkerülte a sérülést, ugyanis a támadás pillanatában a gurulós irodai székével hirtelen hátralökte magát. A férfi az incidens után azonnal elmenekült a helyszínről, a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói azonban lefoglalták a támadáshoz használt, agancsmarkolatú eszközt. A Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratban az ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, emellett indítványozták azt is, hogy a bíróság rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét.