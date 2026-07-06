Sikkasztás Tiszaújvárosban: megszületett az ítélet

Sikkasztás miatt elítélt a Tiszaújvárosi Járásbíróság nem jogerősen két embert, aki csaknem 25 millió forintot szerzett meg egy futárszolgálat alvállalkozójánál, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel. Azt írták, az elsőrendű vádlott depóvezetőként 2023 elején arra utasította a futárokat, hogy a napi bevételeket tartalmazó tasakokat ne a széfbe dobják be, hanem az irodájában helyezzék el "átszámolás céljából". A férfi 2023 szeptemberéig összesen csaknem 18 millió forintot vett ki a rábízott pénzből, és a hiányokat jelző elektronikus leveleket törölte.

Sikkasztás miatt ítéltek el két tiszaújvárosit. Fotó: Unsplash

Sikkasztás miatt ítéltek el két tiszaújvárosit

A másodrendű vádlott futárként 2020 márciusa és 2023 májusa között az ügyfelektől átvett utánvétes készpénzekből mintegy 7 millió forintot sikkasztott el, ebből a vádemelés előtt több mint 4 millió forintot megtérített. A bíróság mindkét vádlottat jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az elsőrendű vádlottat egy év, másfél évre felfüggesztett szabadságvesztésre, és mintegy 18 millió forint polgári jogi igény megfizetésére ítélte. A másodrendű vádlottat 400 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta, neki mintegy 1,5 millió forintot kell ezenfelül megfizetnie.