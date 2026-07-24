Karambol történt Siófokon a 7-es főúton, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre

Összeütközött két személykocsi Siófokon, a 7-es főúton, a Töreki és a Május 1. utca közötti szakaszon, a benzinkút közelében.

Karambol bénítja a forgalmat Siófokon, mentők is a helyszínen vannak Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Karambol bénítja a forgalmat Siófokon, mentők is a helyszínen vannak

Az autók utasaihoz mentő érkezett. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A karambol miatt csak félpályán lehet közlekedni az érintett szakaszon - tájékoztatott a katasztrófavédelem.