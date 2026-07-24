Karambol történt Siófokon a 7-es főúton, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre

Két személyautó ütközött össze pénteken Siófokon, a 7-es főút egyik szakaszán. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, a baleset miatt félpályán halad a forgalom.
Összeütközött két személykocsi Siófokon, a 7-es főúton, a Töreki és a Május 1. utca közötti szakaszon, a benzinkút közelében.
Karambol bénítja a forgalmat Siófokon, mentők is a helyszínen vannak
Az autók utasaihoz mentő érkezett. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A karambol miatt csak félpályán lehet közlekedni az érintett szakaszon - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
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