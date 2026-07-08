Vodkás üvegekkel a kocsiban borult árokba a részeg sofőr Dunaföldvárnál

Tanulságos esetről számoltak be a rendőrség oldalán, amelynél fennállt az esélye annak, hogy az emberi meggondolatlanság és felelőtlenség ismét tragédiához vezet. Július 7-én sérüléses balesetről érkezett bejelentés: ekkor egy autós közlekedett az éjszakai órákban a 6-os főúton Dunaújváros felé Dunaföldvár térségében. A sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elvesztette uralmát a jármű felett: előbb lesodródott az útról, azután az út melletti árokba csapódott, ahol végül egy betonoszlop fékezte meg.

Ittas sofőr csapódott az árokba Dunaföldvárnál / Fotó: Police.hu

Ittas sofőr csapódott az árokba Dunaföldvárnál

A rendőrség közlése szerint a helyszínen kiderült, hogy a kocsit egy 22 éves bölcskei férfi vezette, aki a balesetben súlyosan, 22 éves utasa könnyebben sérült meg. A biztonsági övet egyikük sem használta, amikor pedig a sofőrrel szondát fújattak, igen magas értéket mutatott, ezért további mintavételre vitték.

A kocsiban a rendőrök ráadásul több üveg bontott és bontatlan vodkás üveget találtak, így már a helyszínen elvették a sofőr jogosítványát.

A férfival szemben - aki hosszú hónapokig nem ülhet ismét volán mögé -, a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, az ittas járművezetés miatt pedig büntetőeljárást indítottak ellene.

A rendőrség a beszámolójában nem győzte hangsúlyozni, Magyarországon zéró tolerancia van az alkoholfogyasztás és a járművezetés között. Az alkohol fogyasztása jelentősen rontja a járművezető reakcióidejét és koncentrációját, ezért már kis mennyiségű fogyasztása is növeli a balesetek kockázatát.







