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sorozatgyilkos

40 év után először szólalt meg a „Kannibál Hannibál” néven ismert sorozatgyilkos

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Évtizedek óta rejtély övezi Nagy-Britannia egyik legismertebb elítéltjének mindennapjait. A sorozatgyilkos Robert Maudsley negyven év után először szólalt meg egy hangfelvételen, amely betekintést enged jelenlegi börtönéletébe.
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sorozatgyilkoshangfelvételNagy-Britanniabörtön

Negyven év után először hallható hangfelvétel készült Robert Maudsley brit elítéltről, akit gyakran a „Kannibál Hannibál” becenéven emlegetnek. A The Crime Desk által nyilvánosságra hozott felvételen a sorozatgyilkos jelenlegi börtönéletéről beszél.

Robert  Maudsley, a sorozatgyilkos évtizedek óta a brit büntetés-végrehajtás egyik legismertebb fogvatartottja (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Robert  Maudsley, a sorozatgyilkos évtizedek óta a brit büntetés-végrehajtás egyik legismertebb fogvatartottja (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Robert  Maudsley jelenleg egy kiemelten őrzött, maximális biztonságú brit börtön speciális részlegén tölti büntetését, ahol az ország legveszélyesebb és legproblémásabb elítéltjeit tartják fogva. A róla szóló információk az elmúlt évtizedekben rendkívül korlátozottan kerültek nyilvánosságra.

Mit árult el a sorozatgyilkos?

A Daily Mail információi szerint Maudsley börtönéletét számos találgatás övezi. Korábban olyan híresztelések is elterjedtek, hogy egy külön erre a célra kialakított műanyagcellában tartják, kartonbútorokkal berendezve, hogy ne tudjon fegyvereket készíteni. Ezeket az állításokat azonban soha nem erősítették meg hivatalosan.

A beszámoló szerint a börtönőrök és a többi fogvatartott is tart tőle, miközben családtagjai továbbra is „Bob bácsiként” emlegetik. Hozzátartozói úgy vélik, hogy Maudsley az évek során az igazságszolgáltatási rendszer egyik legszigorúbban őrzött foglyává vált.

A The Crime Desk a hangfelvételt előfizetői számára tette elérhetővé, és azt állítja, hogy az exkluzív anyag részletes betekintést nyújt a brit elítélt jelenlegi életkörülményeibe.

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