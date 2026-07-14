Súlyos baleset a magyar főúton: egy nő meghalt, három gyermek súlyosan megsérült

Az Országos Mentőszolgálat hétfő késő este arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a tagnapi napon súlyos baleset történt egy Baranya vármegyei főútvonalon a reggeli órákban. Három személygépkocsi ütközött, majd az egyik autó árokba hajtott és egy fának csapódott.

Súlyos baleset Baranyában: egy halott, három gyermek súlyosan megsérült Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Súlyos baleset Baranyában: egy halott, három gyermek súlyosan megsérült

A tájékoztatás szerint a szemtanúk azonnal tárcsázták a segélyhívót, a mentésirányítás pedig hatalmas mentőerőket mozgosított. A helyszínre három mentőhelikoptert, egy mentőtiszti-kocsit, egy esetkocsit, egy gyermek-mentőorvosi-kocsit és öt mentőgépkocsit riasztottak.

Helyszínre érkező egységek azonnal megkezdték a sérültek vizsgálatát és ellátását. A balesetben egy nő életét vesztette, három gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, további két felnőtt és egy gyermek pedig könnyebben sérült.

A mentők példaértékű csapatmunkáját követően a mentésirányítás segítségével a sérülteket végül stabil állapotban, összesen három kórházban helyezték el bajtársaink. A baleset sérültjeinek mielőbbi teljes felépülést kívánunk, a mentésben résztvevő bajtársak helytállására büszkék vagyunk! Az elhunyt sérült hozzátartozóinak őszinte együttérzésünk fejezzük ki

- írj a Facebook-oldalán a mentőszolgálat.