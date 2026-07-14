Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset

Súlyos baleset a magyar főúton: egy nő meghalt, három gyermek súlyosan megsérült

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas erőkkel vonultak a mentők egy súlyos balesethez Baranyában. A három autót érintő karambolban egy nő meghalt, három gyermek súlyosan, további három ember pedig könnyebben megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetfőútmentőhelikopterBaranya vármegyehalott

Az Országos Mentőszolgálat hétfő késő este arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a tagnapi napon súlyos baleset történt egy Baranya vármegyei főútvonalon a reggeli órákban. Három személygépkocsi ütközött, majd az egyik autó árokba hajtott és egy fának csapódott.

Súlyos baleset Baranyában: egy halott, három gyermek súlyosan megsérült
Súlyos baleset Baranyában: egy halott, három gyermek súlyosan megsérült Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Súlyos baleset Baranyában: egy halott, három gyermek súlyosan megsérült

A tájékoztatás szerint a szemtanúk azonnal tárcsázták a segélyhívót, a mentésirányítás pedig hatalmas mentőerőket mozgosított. A helyszínre három mentőhelikoptert, egy mentőtiszti-kocsit, egy esetkocsit, egy gyermek-mentőorvosi-kocsit és öt mentőgépkocsit riasztottak. 

Helyszínre érkező egységek azonnal megkezdték a sérültek vizsgálatát és ellátását. A balesetben egy nő életét vesztette, három gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, további két felnőtt és egy gyermek pedig könnyebben sérült.

A mentők példaértékű csapatmunkáját követően a mentésirányítás segítségével a sérülteket végül stabil állapotban, összesen három kórházban helyezték el bajtársaink. A baleset sérültjeinek mielőbbi teljes felépülést kívánunk, a mentésben résztvevő bajtársak helytállására büszkék vagyunk! Az elhunyt sérült hozzátartozóinak őszinte együttérzésünk fejezzük ki

- írj a Facebook-oldalán a mentőszolgálat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!