Elfogyott az ereje egy SUP-osnak a Balaton közepén, már nem tudott visszaevezni

Már nem tudott volna önerőből visszajutni a partra az a SUP-os, akit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai mentettek ki Révfülöp közelében. A férfi annyira elfáradt, hogy segítséget kellett kérnie – adta hírül a Sonline.

Majdnem végzetes lett egy SUP-ozás a Balatonon (a kép illusztráció).

Fotó: Flajsz Péter / MW

A vízen sodródva kért segítséget

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai július 30-án 15 óra 15 perckor a Révfülöp előtti vízterületen, a parttól mintegy 2800 méterre figyeltek fel egy sodródó SUP-on ülő férfira, aki segítséget kért.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol a sportoló elmondta, hogy túlságosan eltávolodott a parttól, és a kimerültsége miatt már nem volt képes saját erejéből visszaevezni.

Az egyenruhások a SUP-ot a szolgálati kisgéphajóba emelték, majd a férfit a sporteszközzel együtt biztonságban a partra szállították.

A vízirendészet ismét felhívta a figyelmet arra, hogy aki a Balatonon bajba kerül, vagy bajba jutott személyt lát, az haladéktalanul hívja a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es vízi segélyhívó számát.

A minap tragédia történt Siófokon, a Nagystrand közelében. Feltehetően egy vízibicikliről a Balatonba ugró személy eltűnt, a hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak, de az életét végül már nem sikerült megmenteni.