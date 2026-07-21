Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ügyészség nyomozói kivonultak a Fideszhez, hogy lefoglalják a kommunikációs rendszert

Szerencsejáték Zrt.

Súlyos bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt. az áprilisi négy telitalálatos sorsolás miatt

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lezárult a Szerencsejáték Zrt. áprilisi lottósorsolásai miatt indított hatósági vizsgálat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága összesen 10 millió forintos bírságot szabott ki a társaságra, mert az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől. A hatóság ugyanakkor megállapította, hogy a feltárt eltérés nem befolyásolta a sorsolások eredményét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerencsejáték Zrt.ötös lottóbírság

Lezárult a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) vizsgálata a Szerencsejáték Zrt. áprilisi lottósorsolásai ügyében. Az ellenőrzés az idei 16. játékhét sorsolásaira terjedt ki, amikor az április 12-i országgyűlési választást követő héten négy különböző számsorsjátékon is telitalálat született, köztük az Ötöslottón, ahol minden idők legnagyobb főnyereményét nyerte meg egy játékos – számolt be róla a VG.

A Szerencsejáték Zrt. négy számsorsjáték sorsolása miatt kapott összesen 10 millió forintos bírságot
A Szerencsejáték Zrt. négy számsorsjáték sorsolása miatt kapott összesen 10 millió forintos bírságot
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A vizsgálat eredményeként az SZTFH összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re. A hatóság játékonként 2,5 millió forintos bírságot állapított meg a Skandináv lottó, a Hatoslottó, a Joker és az Ötöslottó sorsolása kapcsán.

Mit állapított meg a hatóság a Szerencsejáték Zrt. ügyében?

Az SZTFH közlése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a feltárt eltérés nem volt hatással a vizsgált sorsolások eredményére, a nyerőszámokat nem befolyásolta, és a nyertes szelvények beazonosításának, illetve a nyeremények kifizetésének folyamatában sem talált szabálytalanságot.

A Szerencsejáték Zrt.-t ugyanakkor kötelezték arra, hogy a jövőben a sorsolások minden elemét a jóváhagyott játékterveknek megfelelően hajtsa végre.

Az ellenőrzést maga a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezte, miután a választást követő héten a Skandináv lottón, a Hatoslottón, a Jokeren és az Ötöslottón is telitalálat született.

A Szerencsejáték Zrt. már akkor hangsúlyozta, hogy a sorsolások szigorúan szabályozott körülmények között zajlanak, a sorsolóberendezések nem kapcsolódnak informatikai rendszerekhez, a folyamatot közjegyző felügyeli, az eszközök hitelesítettek, tárolásuk pedig biztonsági előírások szerint történik.

Több hónapig tartott az ellenőrzés

Az SZTFH 2026. április 22-én indította meg a hatósági ellenőrzést. A vizsgálat során több alkalommal kért adatokat a szervezőtől, valamint helyszíni ellenőrzést is tartott a társaság székhelyén.

A hatóság megvizsgálta az informatikai folyamatokat, a sorsolások lebonyolítását, a kamerafelvételeket, a sorsolóeszközök kezelését, továbbá a nyertes szelvények adatkezelését és a nyeremények kifizetését is.

A Szerencsejáték Zrt. saját belső vizsgálata sem tárt fel rendellenességet a sorsolások integritásával kapcsolatban. Az SZTFH végül arra a következtetésre jutott, hogy bár eljárásrendi hiányosság történt az online zárás során, az nem befolyásolta sem a sorsolások eredményét, sem a nyertesek személyét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!