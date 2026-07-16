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börtönbüntetés

Hatéves börtönbüntetés elől bujkáló szexuális bűnöző bukott le a sárbogárdi akcióban - videó

1 órája
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Nemcsak illegális hulladékgazdálkodási ügyeket tártak fel a hatóságok Sárbogárdon: a közös razzián három körözött férfit is elfogtak, köztük egy hatéves börtönbüntetés elől bujkáló szexuális bűnözőt.
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börtönbüntetéssárbogárdi rendőrkapitányságakciónav

A sárbogárdi rendőrök, a kormányhivatal és a NAV közös akciójában nemcsak illegális hulladékgazdálkodási ügyeket tártak fel, hanem három körözött férfit is elfogtak. Az egyikük egy hatéves börtönbüntetés elől bujkáló, toplistás bűnöző volt.

bűnöző
Miközben illegális szemétlerakót számolt fel a rendőrség, több, közte toplistás bűnöző kezén is kattant a bilincs.
Fotó: Police.hu

A Feol beszámolója szerint a július 14-én tartott összehangolt ellenőrzés célja a környezetkárosító tevékenységek felderítése, valamint a körözött személyek kézre kerítése volt. Az akcióban a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága, a MEKTA, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Főosztálya és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai vettek részt.

Az ellenőrzés során a hatóságok öt eljárást indítottak illegális hulladékgazdálkodás, hulladékégetés, hulladékelásás, valamint más környezetkárosító tevékenységek miatt. Emellett három férfit is előállítottak – tájékoztatott a rendőrség.

Körözött bűnözők is lebuktak

Az elfogottak közül az egyik férfit rablás, a másikat lopás miatt körözték. Harmadik társuk egy jogerősen kiszabott, hatéves börtönbüntetés elől bujkált, amelyet szexuális kényszerítés miatt szabtak ki rá.

A Fejér vármegyei rendőrség közölte: a jövőben is rendszeresen szerveznek a társhatóságokkal közös ellenőrzéseket annak érdekében, hogy visszaszorítsák a környezetkárosító jogsértéseket, és mielőbb elfogják a körözött személyeket.

 

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