Hatéves börtönbüntetés elől bujkáló szexuális bűnöző bukott le a sárbogárdi akcióban - videó

A sárbogárdi rendőrök, a kormányhivatal és a NAV közös akciójában nemcsak illegális hulladékgazdálkodási ügyeket tártak fel, hanem három körözött férfit is elfogtak. Az egyikük egy hatéves börtönbüntetés elől bujkáló, toplistás bűnöző volt.

Miközben illegális szemétlerakót számolt fel a rendőrség, több, közte toplistás bűnöző kezén is kattant a bilincs.

Fotó: Police.hu

A Feol beszámolója szerint a július 14-én tartott összehangolt ellenőrzés célja a környezetkárosító tevékenységek felderítése, valamint a körözött személyek kézre kerítése volt. Az akcióban a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága, a MEKTA, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Főosztálya és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai vettek részt.

Az ellenőrzés során a hatóságok öt eljárást indítottak illegális hulladékgazdálkodás, hulladékégetés, hulladékelásás, valamint más környezetkárosító tevékenységek miatt. Emellett három férfit is előállítottak – tájékoztatott a rendőrség.

Körözött bűnözők is lebuktak

Az elfogottak közül az egyik férfit rablás, a másikat lopás miatt körözték. Harmadik társuk egy jogerősen kiszabott, hatéves börtönbüntetés elől bujkált, amelyet szexuális kényszerítés miatt szabtak ki rá.

A Fejér vármegyei rendőrség közölte: a jövőben is rendszeresen szerveznek a társhatóságokkal közös ellenőrzéseket annak érdekében, hogy visszaszorítsák a környezetkárosító jogsértéseket, és mielőbb elfogják a körözött személyeket.