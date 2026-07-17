Szlovákiában fogták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó magyar állampolgár ellen.
A férfit a Győri Ítélőtábla kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további két év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették.
A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől; a rendőrség körözési TOP 50-es listájára is felkerült – írták.
A magyar hatóság az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán keresztül felvették a kapcsolatot a szlovák társhatósággal, és a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani a szökevény tartózkodási helyét, majd július 10-én Stúrovóban elfogták őt.
Átadásáról az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja intézkedik – tették hozzá.
Levágta magáról a nyomkövetőt, a Top 50-es körözöttet Budapesten fogták el
Mindössze néhány napig tartott a szökése annak a 40 éves győrteleki férfinak, aki levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és eltűnt. A kábítószer-kereskedelem miatt elítélt, a rendőrség Top 50-es körözési listáján szereplő férfit végül egy budapesti lakásban fogták el.
Ágyneműtartóba bújt a szökevény bűnöző
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb csapást mért a fővárosban bujkáló bűnözőkre. A nagyszabású razzia során közel kétszáz embert kerítettek kézre, köztük az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét, aki nevetséges módon próbált elrejtőzni a zsaruk elől. A szökevény női ruhában, egy ágyneműtartóba bújva próbált láthatatlanná válni. A rendőröket nem sikerült átejtenie, azonnal bilincs kattant a csuklóján.