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rendőrség

Szlovákiában fogták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

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Szlovákiában fogtak el egy bűnözőt, aki a rendőrség körözési TOP 50-es listájára is felkerült. A szökevény ellen európai elfogatóparancs volt érvényben.
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rendőrségkábítószer-kereskedelemszökevény

Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

Elfogtak Szlovákiában egy magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt
Elfogtak Szlovákiában egy magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A közlemény szerint a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó magyar állampolgár ellen.

A férfit a Győri Ítélőtábla kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további két év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették.

A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől; a rendőrség körözési TOP 50-es listájára is felkerült – írták.

A magyar hatóság az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán keresztül felvették a kapcsolatot a szlovák társhatósággal, és a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani a szökevény tartózkodási helyét, majd július 10-én Stúrovóban elfogták őt.

Átadásáról az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja intézkedik – tették hozzá.

Levágta magáról a nyomkövetőt, a Top 50-es körözöttet Budapesten fogták el

Mindössze néhány napig tartott a szökése annak a 40 éves győrteleki férfinak, aki levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és eltűnt. A kábítószer-kereskedelem miatt elítélt, a rendőrség Top 50-es körözési listáján szereplő férfit végül egy budapesti lakásban fogták el.

Ágyneműtartóba bújt a szökevény bűnöző

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb csapást mért a fővárosban bujkáló bűnözőkre. A nagyszabású razzia során közel kétszáz embert kerítettek kézre, köztük az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét, aki nevetséges módon próbált elrejtőzni a zsaruk elől. A szökevény női ruhában, egy ágyneműtartóba bújva próbált láthatatlanná válni. A rendőröket nem sikerült átejtenie, azonnal bilincs kattant a csuklóján.

 

 

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