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Több ukrán városban is jelentős tüntetések voltak, politikai lavina indulhat Kijevben - videók, képek

bombariadó

Rendőrségi akció Szolnokon: kiürítették a buszpályaudvart

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Rendőrségi intézkedések miatt péntek este több helyszínen is fokozott készültség alakult ki. Szolnok belvárosában kiürítették a buszpályaudvart, emellett a Kossuth téren és más pontokon is nagy erőkkel vonultak fel a hatóságok, miközben a történtekről egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.
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bombariadóSzolnokrendőrségi akció

Rendőrségi akció zajlott péntek este Szolnokon, miután a hatóságok több helyszínen is intézkedést kezdtek a városban. Olvasói beszámolók szerint este nyolc óra körül jelentek meg nagy számban a rendőrök, és több helyszínt is érintett az akció. A helyiek bombariadóról beszéltek, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott – írja a SZOLJON.

Kiürítették a szolnoki buszpályaudvart, több helyszínen is rendőrségi intézkedés zajlott
Kiürítették a szolnoki buszpályaudvart, több helyszínen is rendőrségi intézkedés zajlott (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendelkezésre álló információk alapján a szolnoki buszpályaudvart kiürítették, az épületből az utasokat és a dolgozókat is kiküldték az utcára.

Több szolnoki helyszínt is elleptek a rendőrök

Ezzel egy időben a Kossuth téren található egyik szórakozóhelynél is több rendőrautó jelent meg. Információk szerint a rendőrök közveszéllyel való fenyegetés gyanúja miatt intézkedtek, emellett a nyomozók további két szolnoki helyszínre is kivonultak.

A helyszínen tartózkodók közül többen bombariadóról beszéltek, ezt azonban a rendőrség eddig nem erősítette meg.

Bombariadó volt a Pozsonyi Egyetemi Kórházban

Péntek reggel rendőrök vonultak ki a Pozsonyi Egyetemi Kórházhoz, miután egy robbanószerkezetről érkezett bejelentés. A bombariadó végül tévesnek bizonyult, vizsgálat indult az ügyben.

Bombariadó és pánik Szegeden

A napokban lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök.

 

 

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