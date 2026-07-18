Rendőrségi akció Szolnokon: kiürítették a buszpályaudvart

Rendőrségi akció zajlott péntek este Szolnokon, miután a hatóságok több helyszínen is intézkedést kezdtek a városban. Olvasói beszámolók szerint este nyolc óra körül jelentek meg nagy számban a rendőrök, és több helyszínt is érintett az akció. A helyiek bombariadóról beszéltek, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott – írja a SZOLJON.
A rendelkezésre álló információk alapján a szolnoki buszpályaudvart kiürítették, az épületből az utasokat és a dolgozókat is kiküldték az utcára.
Több szolnoki helyszínt is elleptek a rendőrök
Ezzel egy időben a Kossuth téren található egyik szórakozóhelynél is több rendőrautó jelent meg. Információk szerint a rendőrök közveszéllyel való fenyegetés gyanúja miatt intézkedtek, emellett a nyomozók további két szolnoki helyszínre is kivonultak.
A helyszínen tartózkodók közül többen bombariadóról beszéltek, ezt azonban a rendőrség eddig nem erősítette meg.
Bombariadó volt a Pozsonyi Egyetemi Kórházban
Péntek reggel rendőrök vonultak ki a Pozsonyi Egyetemi Kórházhoz, miután egy robbanószerkezetről érkezett bejelentés. A bombariadó végül tévesnek bizonyult, vizsgálat indult az ügyben.
Bombariadó és pánik Szegeden
A napokban lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök.