Rendőrségi akció Szolnokon: kiürítették a buszpályaudvart

Rendőrségi akció zajlott péntek este Szolnokon, miután a hatóságok több helyszínen is intézkedést kezdtek a városban. Olvasói beszámolók szerint este nyolc óra körül jelentek meg nagy számban a rendőrök, és több helyszínt is érintett az akció. A helyiek bombariadóról beszéltek, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott – írja a SZOLJON.

Kiürítették a szolnoki buszpályaudvart, több helyszínen is rendőrségi intézkedés zajlott (A kép illusztráció.)

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A rendelkezésre álló információk alapján a szolnoki buszpályaudvart kiürítették, az épületből az utasokat és a dolgozókat is kiküldték az utcára.

Több szolnoki helyszínt is elleptek a rendőrök

Ezzel egy időben a Kossuth téren található egyik szórakozóhelynél is több rendőrautó jelent meg. Információk szerint a rendőrök közveszéllyel való fenyegetés gyanúja miatt intézkedtek, emellett a nyomozók további két szolnoki helyszínre is kivonultak.

A helyszínen tartózkodók közül többen bombariadóról beszéltek, ezt azonban a rendőrség eddig nem erősítette meg.