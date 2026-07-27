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vonatbaleset

Családi tragédia Tállyánál: egy 56 éves édesapa halt meg a vonatbalesetben, lánya vezethette az autót – három gyermek maradt félárván

50 perce
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Egy 56 éves, háromgyermekes édesapa vesztette életét abban a súlyos vonatbalesetben, amely vasárnap történt Tállyánál. A Tények információi szerint a család nemrég költözött a településre, az autót pedig a tragédia idején az áldozat lánya vezethette. A baleset pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség.
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Korábban az Origo is beszámolt arról a súlyos balesetről, amely vasárnap történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyánál. Egy vonat és egy személyautó ütközött össze, a karambol következtében egy ember a helyszínen életét vesztette, egy nőt pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Családi tragédia Tállyánál: három gyermek maradt félárván a vonatbaleset után
Családi tragédia Tállyánál: három gyermek maradt félárván a vonatbaleset után 
Fotó: Pexels / Pexels

Családi tragédia Tállyánál: három gyermek maradt félárván a vonatbaleset után

A Tények legfrissebb információi szerint a baleset áldozata egy 56 éves férfi, aki párjával és három gyermekével nemrég költözött a településre. A környéken élők rendes, szorgalmas családként ismerték őket, és elmondásuk szerint csak jó tapasztalataik voltak velük.

A hírműsor úgy tudja, nem kizárt, hogy a baleset idején a férfi lánya vezette az autót. Szemtanúk beszámolója szerint a sofőr tévedésből hajthatott be a vasúti átjáróba, majd megpróbált visszatolatni, de ekkor már nem tudta elkerülni az ütközést. 

A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálja a rendőrség.

A helyiek szerint nem ez volt az első baleset az érintett vasúti átjáróban. A sínekre csak András-keresztek figyelmeztetik a közlekedőket, a beláthatóságot pedig elmondásuk szerint egy bokor is nehezíti.

 

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