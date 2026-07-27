Családi tragédia Tállyánál: egy 56 éves édesapa halt meg a vonatbalesetben, lánya vezethette az autót – három gyermek maradt félárván

Korábban az Origo is beszámolt arról a súlyos balesetről, amely vasárnap történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyánál. Egy vonat és egy személyautó ütközött össze, a karambol következtében egy ember a helyszínen életét vesztette, egy nőt pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Családi tragédia Tállyánál: három gyermek maradt félárván a vonatbaleset után

Fotó: Pexels / Pexels

Családi tragédia Tállyánál: három gyermek maradt félárván a vonatbaleset után

A Tények legfrissebb információi szerint a baleset áldozata egy 56 éves férfi, aki párjával és három gyermekével nemrég költözött a településre. A környéken élők rendes, szorgalmas családként ismerték őket, és elmondásuk szerint csak jó tapasztalataik voltak velük.

A hírműsor úgy tudja, nem kizárt, hogy a baleset idején a férfi lánya vezette az autót. Szemtanúk beszámolója szerint a sofőr tévedésből hajthatott be a vasúti átjáróba, majd megpróbált visszatolatni, de ekkor már nem tudta elkerülni az ütközést.

A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálja a rendőrség.

A helyiek szerint nem ez volt az első baleset az érintett vasúti átjáróban. A sínekre csak András-keresztek figyelmeztetik a közlekedőket, a beláthatóságot pedig elmondásuk szerint egy bokor is nehezíti.