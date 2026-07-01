Részeg dühöngésből véres támadás: késsel és baltával vadászott szomszédaira a támadó

Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint előbb késsel támadt rá az egyik szomszédjára, néhány hónappal később pedig egy másik lakótársát fenyegette meg baltával – írták az Ügyészség oldalán.

Baltával fenyegetőzött a részeg támadó

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Késsel és baltával akart ölni a támadó

A súlyos incidensek sorozata 2024 júliusában kezdődött, amikor a vádlott éjszaka, ittas állapotban hangoskodott a lakóhelyén. A zaj miatt egy szomszédos nő és egy férfi is rászólt, utóbbi ráadásul ingerülten meg is fenyegette a hangoskodó férfit.

Ezen a vádlott annyira feldühödött, hogy kést rántott, és a férfi felé indult, miközben folyamatosan azt kiabálta, hogy megöli. Bár az élettársa megpróbálta visszafogni, a dühöngő férfi elszabadult, és hadonászva rontott rá a szomszédjára, majd egy határozott mozdulattal a hasa felé szúrt.

A megtámadott férfi lélekjelenlétének köszönhetően az utolsó pillanatban hátraugrott, így a penge nem érte el, majd védekezésből ököllel arcon ütötte a támadót. A vádlott az ütéstől a földre esett, és kiejtette a kést a kezéből. A szakértői vizsgálatok szerint a szúró mozdulat alkalmas lett volna akár halálos sérülés okozására is. A férfi azonban a történtekből láthatóan nem tanult, mert néhány hónappal később, 2024 decemberében ismét agresszívan lépett fel.

Egy délután újfent részegen zajongott az udvaron, amiért ezúttal egy szomszédos fiatal fiú figyelmeztette. A vádlott ekkor egy baltát ragadott, odarontott a kerítéshez, és azzal fenyegette meg a fiatalt, hogy a fejébe állítja a fejszét és megöli őt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség emberölés kísérlete és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Bár a férfi büntetlen előéletű, az ügyészség a bűncselekmények súlya miatt letöltendő börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, méghozzá azzal a szigorítással, hogy a vádlott ne legyen feltételes szabadságra bocsátható.