Súlyos munkahelyi baleset Kaposváron: hátulról emelte fel kollégáját a targonca villája

Foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy kaposvári üzemben dolgozó targoncás ellen, aki járművével felöklelte kollégáját 2024 októberében – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség szerdán.

Felnyársalta a targonca villája a munkást, vádat emeltek az ötvenes férfi ellen

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Rakománya miatt nem látta kollégáját

Közleményükben azt írták, hogy

az egyik kaposvári üzemben a vádlott egy targoncával a vezetőfülke előtt lévő emelővillán zsákokkal telített, zárt fém kalodát szállított.

A targonca rakománya miatt nem látta az egyik ott sétáló munkatársát, akit

az emelővillájával hátulról a lábainál fogva megemelt.

A férfi felsőtestével az emelővillára esett. A vádlott csak a sértett kiabálása miatt állította meg járművét.

A férfi súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett.

A Kaposvári Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat az ötvenes éveiben járó férfival szemben. A vádhatóság a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt – olvasható az ügyészség közleményében.

Tragikus baleset történt egy szegedi üzemben is, ahol életét vesztette egy 17 éves fiú.