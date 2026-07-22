Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bejelentette lemondását a legfőbb ügyész

maradandó fogyatékosság

Súlyos munkahelyi baleset Kaposváron: hátulról emelte fel kollégáját a targonca villája

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Maradandó sérülésekkel végződött egy rutinművelet egy kaposvári üzemben. A targoncát vezető dolgozó nem vette észre gyalog közlekedő munkatársát, akit az emelővillával felöklelt, ezért vádat emeltek ellene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
maradandó fogyatékosságtargoncabaleset

Foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy kaposvári üzemben dolgozó targoncás ellen, aki járművével felöklelte kollégáját 2024 októberében – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség szerdán.

targonca
Felnyársalta a targonca villája a munkást, vádat emeltek az ötvenes férfi ellen
Fotó: Shutterstock

Rakománya miatt nem látta kollégáját

Közleményükben azt írták, hogy 

az egyik kaposvári üzemben a vádlott egy targoncával a vezetőfülke előtt lévő emelővillán zsákokkal telített, zárt fém kalodát szállított.

A targonca rakománya miatt nem látta az egyik ott sétáló munkatársát, akit 

az emelővillájával hátulról a lábainál fogva megemelt.

A férfi felsőtestével az emelővillára esett. A vádlott csak a sértett kiabálása miatt állította meg járművét. 

A férfi súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett.

A Kaposvári Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat az ötvenes éveiben járó férfival szemben. A vádhatóság a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt – olvasható az ügyészség közleményében.

Tragikus baleset történt egy szegedi üzemben is, ahol életét vesztette egy 17 éves fiú.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!