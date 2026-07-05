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Sulyok Tamás nem hagyja magát

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A Katasztrófavédelem jelentése szerint ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában.
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katasztrófavédelemhódmezővásárhelytarló

Tarló ég Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában.

tarló
Ég a tarló.
Fotó: Pixabay.com

A külterületen ég a tarló

A tűz egy napelem parkot is érint – jelentette a Katasztrófavédelem. A hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok munkáját hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és mindszenti vízszállítók, valamint egy erőgép is segítik.

 

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