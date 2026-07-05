Tarló ég Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában.

Ég a tarló.

Fotó: Pixabay.com

A külterületen ég a tarló

A tűz egy napelem parkot is érint – jelentette a Katasztrófavédelem. A hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok munkáját hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és mindszenti vízszállítók, valamint egy erőgép is segítik.