A Katasztrófavédelem jelentése szerint ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában.
Tarló ég Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában.
A külterületen ég a tarló
A tűz egy napelem parkot is érint – jelentette a Katasztrófavédelem. A hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok munkáját hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és mindszenti vízszállítók, valamint egy erőgép is segítik.
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