Kórházba került egy nő a pusztító tatabányai tűz után

Egy nőt könnyedebb sérülésekkel szállítottak kórházba a szerdai tatabányai tűz helyszínéről – közölte az Országos Mentőszolgálat a Kemma megkeresésére.

A tatabányai tűz oltásában több tűzoltóegység vett részt

Fotó: Petrovics Milán / Kemma

A tatabányai tűz jelentős területet érintett

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, szerdán délután nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett Tatabányán, az Áfonya út térségében. A lángok gyorsan továbbterjedtek, és mintegy nyolc hektáron égett a növényzet, miközben kerteket, hétvégi házakat és egyéb ingatlanokat is elértek.

A tűzhöz nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, az oltásban a Komárom-Esztergom vármegyei egységek mellett Fejér vármegyéből érkező tűzoltók is részt vettek. A helyszínre több mentőegységet is riasztottak.

A tűz sűrű füstje a közlekedést is befolyásolta: az M1-es autópálya közelében a rossz látási viszonyok miatt lassítani kellett a forgalmat.