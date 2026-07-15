Betelt a pohár az angyalföldi polgármesternél a Tatai úti horrortelep miatt

Amint arról a napokban az Origo helyszíni riportban számolt be, súlyos közbiztonsági és közegészségügyi problémákat okoz a XIII. és XIV. kerület határán fekvő egykori vasutastelep. A Rákosrendezőn tervezett „Mini-Dubaj” projekt meghiúsulása után hátrahagyott épületek őrizetlenül maradtak, az ingyen lakhatás lehetősége pedig szélsebesen elterjedt. Az üresen álló, Tatai úti romos házakat jellemzően Borsod és Szabolcs vármegyékből érkező, főként műanyagpalack- és fémgyűjtésből élő illegális lakásfoglalók tömegesen szállták meg. A lakossági jelzések szerint az egykor szebb napokat látott MÁV-telepen azóta megjelent a bűnözés, a vandalizmus, a prostitúció és a drogkereskedelem valamint a kábítószer-használat. A hatóságok több esetben körözött személyeket és gyermekotthonból szökött fiatalkorúakat is előállítottak már a helyszínről.
Bürokratikus útvesztő nehezíti a Tatai úti telep helyzetének megoldását
A rákosrendezői gigaberuházást kormányzati terveit 2025 márciusában hivatalosan is törölték, mivel a Fővárosi Önkormányzat élt elővásárlási jogával. A hét telekből álló ingatlanegyüttest végül a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) vásárolta meg. A közel 50 ezer négyzetméteres terület osztatlan közös tulajdonban van a Magyar Állam és a BKM között, az állami tulajdonrész vagyonkezelője a MÁV. Bár a BKM és a MÁV 2025-ben megkötött egy használati megállapodást a terület átadásáról, a tényleges birtokbavétel azóta sem történt meg.
Saját költségén számolná fel a gócpontot Angyalföld
A tarthatatlan állapotok felszámolása érdekében a környék lakói a XIII. kerület alpolgármestere, Puchner Gábor felhívására aláírásgyűjtésbe kezdtek. Az összegyűlt, több mint ezer szignót a BKM és a MÁV mellett Karácsony Gergely főpolgármesternek és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek is eljuttatták.
A XIII. kerületi önkormányzat azt is felajánlotta, hogy a tulajdonosi hozzájárulások kiadása esetén Angyalföld saját költségén végzi el a közigazgatásilag a XIV. kerületben lévő épületek romosítás általi lakhatatlanná tételét.
Elszakadt a cérna, nyílt levélben üzent Tóth József polgármester
Angyalföld MSZP-s polgármestere szerdán nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő városvezető egyebek mellett ezt írta:
Egy olyan ügyben ajánlottuk fel segítségünket, amiben sem közigazgatási, sem tulajdonosi szempontból nem vagyunk illetékesek, de Önök nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a segítő szándékkal. A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”
Tóth József így folytatta:
„Tisztelt Főpolgármester Úr!
A 2024-es önkormányzati választásokon 293 szavazattal nyert. A legnagyobb arányban a XIII. kerületben élők szavaztak Önre. Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát.
Tisztelt Miniszter Úr!
Az Ön által hangoztatott elv, miszerint az állami működést mentesíteni kell a hatalmi gőgtől, ebben az esetben, az állampolgárok semmibe vételével és az épületekben uralkodó embertelen körülményekkel aligha valósul meg.
Tisztelt Főkapitány Úr!
Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára.
Tisztelt Címzettek!
Miközben Önök a Rákosrendező majdani projektcégének tulajdonosi arányain vitatkoznak, élhetetlenné tettek egy korábban békés lakóövezetet.
Felszólítom Önöket a hatékony cselekedetre. Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”
A polgármester nyílt levelére Vitézy Dávid reagált. Hozzászólásában azt írta: „a MÁV nemrég minden szükséges hozzájárulást az épületek bontásához megadott, és amint a Főváros erre készen áll, a területet birtokba is adjuk. Mivel ezeket az ingatlanokat az állam a Fővárosnak értékesítette, könnyen belátható, hogy egyoldalúan mi nem bonthatjuk le ezeket.”