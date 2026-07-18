Meghallották végre a lakók segélykiáltását? Valami megmozdult a Tatai úti horrortelepen

Amint arról helyszíni riportunkban beszámoltunk, tarthatatlan állapotok alakultak ki a XIII. és XIV. kerület határán fekvő egykori vasutastelepen. A Rákosrendezőre tervezett, „Mini-Dubajként” elhíresült gigaberuházás meghiúsulása után hátrahagyott épületek őrizetlenül maradtak, az ingyen lakhatás lehetősége pedig szélsebesen elterjedt a bűnözői körökben. Az üresen álló, Tatai úti romos házakat fővárosi, valamint Borsod és Szabolcs vármegyékből érkező, illegális lakásfoglalók tömegesen szállták meg.
A lakossági jelzések szerint az egykor szebb napokat látott MÁV-tisztviselői telepen azóta megjelent a bűnözés, a garázdaság, a prostitúció, a szervezett drogkereskedelem, valamint a féktelen kábítószer-használat. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a hatóságok több esetben körözött bűnözőket és gyermekotthonból szökött fiatalkorúakat is előállítottak már a helyszínről.
„Újabb Hős utcát hoztak létre” – teljes a felháborodás a Tatai úton
A környékbeliek életét megkeserítő helyzet kapcsán Tóth József, Angyalföld MSZP-s polgármestere dörgedelmes hangvételű nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő városvezető kijelentette:
A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”
Tóth József a főpolgármesternek nyers őszinteséggel azt üzente: „Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát”, Vitézy Dávidot pedig az állampolgárok semmibe vételével vádolta meg. A főváros főrendőrének címzett soraiban teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy
Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára”.
Végül mindhármukat azonnali és hatékony cselekvésre szólította fel. Mint fogalmazott: „Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”
Nagyszabású razziákra lehet számítani Rákosrendezőn
Úgy tűnik, a folyamatos lakossági segélykiáltások, valamint az angyalföldi polgármester határozott felszólítása végre meghozta az eredményt. Csütörtökön a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményben jelezte, hogy a következő egy hónapban átfogó rendészeti intézkedéseket tesz a főváros közbiztonságának erősítése érdekében. Ígéretük szerint Budapest több pontján megerősített rendőri jelenléttel, illetve a társszervek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzések zajlanak majd.
Ilyen nagyszabású razziákra lehet számítani a Tatai úti horrortelep környékén is. Hozzátették, a XIV. és a XIII. kerületi rendőrkapitányság az önkormányzati rendészettel együttműködve korábban is szervezett már közös ellenőrzéseket itt. Az akciók eredményeként eddig hat körözött személyt fogtak el, július 13-án pedig hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt, közülük négyet azonnal szabálysértési őrizetbe vettek.
Drogkereskedőket is elfogtak a telepen
Bejelentették azt is, hogy a zuglói nyomozók bűnügyi információk alapján azonosítottak egy 46 éves nőt és férfi társát, akik a megalapozott gyanú szerint egy Tatai úton lévő lakásban, illetve annak környékén a kristály nevű veszélyes dizájnerdroggal kereskedtek, visszatérő vásárlóiknak napi rendszerességgel értékesítették a mérget.
A rendőrök a nőt július 15-én, szerdán, a férfit egy nappal később, csütörtökön fogták el. A közös lakhelyükön tartott kutatás során egy fémdobozban több mint 48 gramm kristályos fehér, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le a nyomozók. Emellett három mobiltelefont, a kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket, valamint jelentős összegű készpénzt is zároltak.
A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a két illegális lakásfoglalót kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgátták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az Origo információi szerint a razziák és az ellenőrzések a következő napokban is fokozott erővel folytatódnak a területen.