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Tatai út

Meghallották végre a lakók segélykiáltását? Valami megmozdult a Tatai úti horrortelepen

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Súlyos közbiztonsági és közegészségügyi katasztrófa fenyegeti a XIII. és XIV. kerület határát. A Tatai úti egykori vasutastelepen elszabadult a pokol: mindennapossá vált az utcai balhézás, a drogozás és a vandalizmus. Angyalföld baloldali polgármestere nyílt levélben ment neki Karácsony Gergelynek és Vitézy Dávidnak, de üzent a budapesti rendőrfőkapitánynak is. Úgy tűnik, a rendőrség most lépéseket tesz a rend helyreállítása érdekében.
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Tatai útAngyalföldTóth JózsefBudapesti Rendőr-kapitányságrazziaRákosrendezőkábítószer-kereskedelem

Amint arról helyszíni riportunkban beszámoltunk, tarthatatlan állapotok alakultak ki a XIII. és XIV. kerület határán fekvő egykori vasutastelepen. A Rákosrendezőre tervezett, „Mini-Dubajként” elhíresült gigaberuházás meghiúsulása után hátrahagyott épületek őrizetlenül maradtak, az ingyen lakhatás lehetősége pedig szélsebesen elterjedt a bűnözői körökben. Az üresen álló, Tatai úti romos házakat fővárosi, valamint Borsod és Szabolcs vármegyékből érkező, illegális lakásfoglalók tömegesen szállták meg.

Budapest, Tatai út, riport, Tataiút,
Nyílt tűzön készül az ebéd a Tatai úti drogtanyán Fotó: Mediaworks

A lakossági jelzések szerint az egykor szebb napokat látott MÁV-tisztviselői telepen azóta megjelent a bűnözés, a garázdaság, a prostitúció, a szervezett drogkereskedelem, valamint a féktelen kábítószer-használat. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a hatóságok több esetben körözött bűnözőket és gyermekotthonból szökött fiatalkorúakat is előállítottak már a helyszínről.

„Újabb Hős utcát hoztak létre” – teljes a felháborodás a Tatai úton

A környékbeliek életét megkeserítő helyzet kapcsán Tóth József, Angyalföld MSZP-s polgármestere dörgedelmes hangvételű nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő városvezető kijelentette:

A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”

Tóth József a főpolgármesternek nyers őszinteséggel azt üzente: „Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát”, Vitézy Dávidot pedig az állampolgárok semmibe vételével vádolta meg. A főváros főrendőrének címzett soraiban teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy

Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára”.

Végül mindhármukat azonnali és hatékony cselekvésre szólította fel. Mint fogalmazott: „Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”

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Fotó: Mediaworks

Nagyszabású razziákra lehet számítani Rákosrendezőn

Úgy tűnik, a folyamatos lakossági segélykiáltások, valamint az angyalföldi polgármester határozott felszólítása végre meghozta az eredményt. Csütörtökön a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményben jelezte, hogy a következő egy hónapban átfogó rendészeti intézkedéseket tesz  a főváros közbiztonságának erősítése érdekében. Ígéretük szerint Budapest több pontján megerősített rendőri jelenléttel, illetve a társszervek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzések zajlanak majd. 

Ilyen nagyszabású razziákra lehet számítani a Tatai úti horrortelep környékén is. Hozzátették, a XIV. és a XIII. kerületi rendőrkapitányság az önkormányzati rendészettel együttműködve korábban is szervezett már közös ellenőrzéseket itt. Az akciók eredményeként eddig hat körözött személyt fogtak el, július 13-án pedig hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt, közülük négyet azonnal szabálysértési őrizetbe vettek.

Drogkereskedőket is elfogtak a telepen

Bejelentették azt is, hogy a zuglói nyomozók bűnügyi információk alapján azonosítottak egy 46 éves nőt és férfi társát, akik a megalapozott gyanú szerint egy Tatai úton lévő lakásban, illetve annak környékén a kristály nevű veszélyes dizájnerdroggal kereskedtek, visszatérő vásárlóiknak napi rendszerességgel értékesítették a mérget.

A rendőrök a nőt július 15-én, szerdán, a férfit egy nappal később, csütörtökön fogták el. A közös lakhelyükön tartott kutatás során egy fémdobozban több mint 48 gramm kristályos fehér, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le a nyomozók. Emellett három mobiltelefont, a kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket, valamint jelentős összegű készpénzt is zároltak.

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a két illegális lakásfoglalót kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgátták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az Origo információi szerint a razziák és az ellenőrzések a következő napokban is fokozott erővel folytatódnak a területen.

 

 

 

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