Meghallották végre a lakók segélykiáltását? Valami megmozdult a Tatai úti horrortelepen

Amint arról helyszíni riportunkban beszámoltunk, tarthatatlan állapotok alakultak ki a XIII. és XIV. kerület határán fekvő egykori vasutastelepen. A Rákosrendezőre tervezett, „Mini-Dubajként” elhíresült gigaberuházás meghiúsulása után hátrahagyott épületek őrizetlenül maradtak, az ingyen lakhatás lehetősége pedig szélsebesen elterjedt a bűnözői körökben. Az üresen álló, Tatai úti romos házakat fővárosi, valamint Borsod és Szabolcs vármegyékből érkező, illegális lakásfoglalók tömegesen szállták meg.

Nyílt tűzön készül az ebéd a Tatai úti drogtanyán Fotó: Mediaworks

A lakossági jelzések szerint az egykor szebb napokat látott MÁV-tisztviselői telepen azóta megjelent a bűnözés, a garázdaság, a prostitúció, a szervezett drogkereskedelem, valamint a féktelen kábítószer-használat. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a hatóságok több esetben körözött bűnözőket és gyermekotthonból szökött fiatalkorúakat is előállítottak már a helyszínről.

„Újabb Hős utcát hoztak létre” – teljes a felháborodás a Tatai úton

A környékbeliek életét megkeserítő helyzet kapcsán Tóth József, Angyalföld MSZP-s polgármestere dörgedelmes hangvételű nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő városvezető kijelentette:

A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”

Tóth József a főpolgármesternek nyers őszinteséggel azt üzente: „Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát”, Vitézy Dávidot pedig az állampolgárok semmibe vételével vádolta meg. A főváros főrendőrének címzett soraiban teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy

Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára”.

Végül mindhármukat azonnali és hatékony cselekvésre szólította fel. Mint fogalmazott: „Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”