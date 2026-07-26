Vitézy embere szerint haladéktalanul neki kell látni a bontásnak a Tatai úti horrortelepen, a Főváros vezetése hallgat

– A szavak ideje lejárt Rákosrendezőn: a BKM-nek és a városvezetésnek haladéktalanul el kell kezdenie a bontási munkálatokat! A legfrissebb fejlemények szerint a MÁV végre megadta a szükséges hozzájárulást a Budapesti Közművek (BKM) részére, így minden jogi és formai akadály elhárult a Fővárosi Közgyűlés döntéseinek végrehajtása elől. A Tatai úti MÁV-házak környékén tarthatatlanná váltak az állapotok: az illegális lakásfoglalások, a köztisztasági és közbiztonsági problémák azonnali, határozott fővárosi fellépést követelnek – írta pénteken közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.
Hallgat a Tatai úti MÁV-telep helyzetének rendezéséről a Főváros
A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke azt várja a fővárosi vezetéstől és a BKM-től, hogy transzparensen számoljanak be arról, hol tart a MÁV-tól átvett terület tényleges birtokbavétele, mikor kezdődik meg, és milyen ütemterv szerint zajlik majd az épületek bontása, mikorra várható a terület teljes megtisztítása, valamint, hogy miként garantálják a környék közbiztonságát és a terület őrzését a munkálatok alatt.
Ezekre a felvetésekre az Origo is szeretett volna válaszokat kapni, ezért kérdéseket küldtünk a Főpolgármesteri Hivatalnak, valamint a Budapesti Közművek Zrt.-nek, és azt is kértük, hogy kommentálják Gál József posztját. Választ azonban cikkünk megjelenéséig egyiküktől sem kaptunk.
Angyalföld polgármesterénél is betelt a pohár
Amint arról korábban beszámoltunk, a környékbeliek életét megkeserítő helyzet kapcsán Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere dörgedelmes hangvételű nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő kerületvezető kijelentette:
„A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”
Tóth József a főpolgármesternek azt üzente: „Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát”, Vitézy Dávidot pedig az állampolgárok semmibe vételével vádolta meg. A főváros főrendőrének címzett soraiban teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy „Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára”.
Végül mindhármukat azonnali és hatékony cselekvésre szólította fel. Mint fogalmazott: „Elvárom mielőbb, hathatós intézkedésüket!”
A XIII. kerületi önkormányzat azt is felajánlotta, hogy a tulajdonosi hozzájárulások kiadása esetén Angyalföld saját költségén végzi el a közigazgatásilag a XIV. kerületben lévő volt MÁV-épületek romosítás általi lakhatatlanná tételét.
A Népszava pénteken arról tájékoztatott, hogy Angyalföld egy részletes, határidőket tartalmazó intézkedési tervet állított össze a Rákosrendezőn található ingatlanok romosítására, illetve a terület rendezésére. Mint írták, a Puchner Gábor XIII. kerületi alpolgármester által jegyzett menetrend első határideje saját önkormányzatának szól, és a romosítás elvégzésére vonatkozó közbeszerzés előkészítését és megindítására vonatkozik, amit
- augusztus 19-re kellene lezárni és augusztus 25-re aláírni a szerződést.
- A MÁV-nak és a BKV-nak jövő hét szombatra kellene rendezni a birtokviszonyokat, augusztus 25-re ki kell kötni a közműveket és átadni a területet a romosításhoz.
- Az építési naplót szeptember 1-vel nyitnák meg és a romosítás végeztével október 12-vel le is zárnák.
- Az építési törmeléket november 15-ig kellene elszállítani a BKM-nek és november végére a tereprendezéssel, a terület bekerítésével, bekamerázásával és világítással való ellátásával is végezni kellene.
Az intézkedési tervet Puchner Gábor bejegyzése szerint múlt pénteken küldték el a fővárosnak, a BKM-nek és a MÁV-nak.