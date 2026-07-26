Vitézy embere szerint haladéktalanul neki kell látni a bontásnak a Tatai úti horrortelepen, a Főváros vezetése hallgat

– A szavak ideje lejárt Rákosrendezőn: a BKM-nek és a városvezetésnek haladéktalanul el kell kezdenie a bontási munkálatokat! A legfrissebb fejlemények szerint a MÁV végre megadta a szükséges hozzájárulást a Budapesti Közművek (BKM) részére, így minden jogi és formai akadály elhárult a Fővárosi Közgyűlés döntéseinek végrehajtása elől. A Tatai úti MÁV-házak környékén tarthatatlanná váltak az állapotok: az illegális lakásfoglalások, a köztisztasági és közbiztonsági problémák azonnali, határozott fővárosi fellépést követelnek – írta pénteken közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

Gál József szerint is tarthatatlanná váltak az állapotok a Tatai úti MÁV-telep környékén

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Hallgat a Tatai úti MÁV-telep helyzetének rendezéséről a Főváros

A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke azt várja a fővárosi vezetéstől és a BKM-től, hogy transzparensen számoljanak be arról, hol tart a MÁV-tól átvett terület tényleges birtokbavétele, mikor kezdődik meg, és milyen ütemterv szerint zajlik majd az épületek bontása, mikorra várható a terület teljes megtisztítása, valamint, hogy miként garantálják a környék közbiztonságát és a terület őrzését a munkálatok alatt.

Ezekre a felvetésekre az Origo is szeretett volna válaszokat kapni, ezért kérdéseket küldtünk a Főpolgármesteri Hivatalnak, valamint a Budapesti Közművek Zrt.-nek, és azt is kértük, hogy kommentálják Gál József posztját. Választ azonban cikkünk megjelenéséig egyiküktől sem kaptunk.

Angyalföld polgármesterénél is betelt a pohár

Amint arról korábban beszámoltunk, a környékbeliek életét megkeserítő helyzet kapcsán Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere dörgedelmes hangvételű nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez és Budapest új rendőrfőkapitányához, Baricska Norberthez. Az 1994 óta hivatalban lévő kerületvezető kijelentette:

„A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb »Hős utcát« hoztak létre.”