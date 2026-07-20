Tereskei tragédia: saját lánya gyújthatta a házat az édesanyára?

Mint arról korábban beszámoltunk, lakástűz miatt siettek a tűzoltók a Nógrád vármegyei Tereske egyik otthonához a Bem utcába. A lángok a családi ház egyik belső szobájában csaptak fel, egy kanapé gyulladhatott ki. A kiérkező rétsági tűzoltók tüzet már nem észleltek, átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az épületet. Az ott élő idős hölgyet még a tűzoltók megérkezése előtt kivitték az épületből, azonban így sem lehetett megmenteni az életét. Füstmérgezés következtében elhunyt.

Életet követelt a tereskei lakástűz

Fotó: TV2

A Tények információi szerint a nyugdíjas asszonyt a saját fia próbálta megmenteni.

A szomszédok gyanakodnak: nem baleset okozta a tereskei tragédiát?

A riadalom hatalmas volt, az egész utca felébredt a szirénák zajára. A tűz okát természetesen a hatóságok fogják megállapítani, azonban a szomszédok szerint nem biztos, hogy egyszerű baleset történt, ugyanis az áldozat és a lánya régóta rosszban voltak, rendkívül feszült viszony alakult ki köztük. Ezt ugyanakkor hivatalos információ nem támasztotta alá.

"Nem jól bántak vele. Mindig panaszkodott" – magyarázta a hírműsornak az áldozatról egy szomszéd.