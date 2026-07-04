Szívszorító vallomás: így búcsúzott édesanyjától a Tesla-baleset áldozatának fia

Megtörten emlékezett édesanyjára annak a 79 éves nőnek a fia, aki életét vesztette, miután egy Tesla felhajtott a járdára, majd egy étterembe csapódott a kaliforniai Simi Valleyben.

Megrázó családi vallomás a kaliforniai Tesla-tragédia után

Fotó: Charlie Deets / Unsplash / https://unsplash.com/photos/white-sedan-parked-beside-mountain-during-daytime-AkgALppFIwo

Válaszokat követel a család a halálos Tesla-baleset után

Ginny Shields június 29-én tartózkodott az Urbane Cafe előtt, amikor a jármű lesodródott az útról. A nőt a Tesla maga alá szorította, a helyszínen meghalt.

Fia, Steve Shields elmondta, hogy édesanyja legnagyobb örömét a gyermekei és unokái jelentették.

Nem akart lemaradni egyetlen közös pillanatról sem. Mindig velünk akart lenni, ez volt az élete öröme

– mondta.

Hozzátette, hogy édesanyja rajongott a művészetért és a művészettörténetért, valamint közel húsz éven át önkéntesként dolgozott a malibui Getty Villában.

A tragédia napján Ginny Shields éppen ügyeket intézett. Fia szerint a történtek képei azóta is kísértik.

Csak azt látom magam előtt, hogy édesanyám ott fekszik az autó alatt. Bárcsak ki tudnám törölni ezt az emléket. Óriási űrt hagyott maga után

– mondta.

A rendőrség közlése szerint a Teslát egy 65 éves nő vezette, aki négy fiatallal utazott. A jármű egy bevásárlóközpont parkolójából próbált kifordulni, de ahelyett, hogy befejezte volna a kanyart, felhajtott a járdára, elütötte a 79 éves nőt, majd az étteremnek csapódott – számolt be a People.

A sofőrt csukló- és karfájdalmak miatt kórházba szállították, az utasok közül egy fiatalt kisebb sérülésekkel szintén megfigyelésre vittek. A rendőrség szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a nő ittas vagy bódult állapotban vezetett volna.

A nyomozók tovább vizsgálják, hogy emberi hiba, túl nagy sebesség vagy esetleges műszaki meghibásodás vezetett-e a tragédiához. Letartóztatás eddig nem történt.