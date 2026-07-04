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eltűnt

Évtizedek óta keresik a 17 éves lányt, most újabb gyanúsított került rendőrkézre

1 órája
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Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a közel három évtizede eltűnt Donna Keogh ügyében – írja a Mirror. A 17 éves lány holtteste azóta sem került elő, a nyomozók azonban továbbra is úgy vélik, hogy röviddel az eltűnése után meggyilkolták.
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eltűnteltűnt tinédzserdonna keogh

A Mirror szerint újabb férfit tartóztattak le a 17 éves tinédzser, Donna Keogh feltételezett meggyilkolásának ügyében. A lány 1998. április 28-án tűnt el az angliai Middlesbrough városából, holttestét azóta sem találták meg.

tinédzser
Ismét letartóztattak egy férfit az eltűnt tinédzser ügyében. Fotó: Pexels 

27 év után újabb fordulat: ismét letartóztattak egy férfit az eltűnt tinédzser ügyében

A 62 éves férfit Manchester környékén vették őrizetbe, jelenleg rendőrségi kihallgatás vár rá. Az ügyben ez már a második letartóztatás: korábban egy 64 éves, Leeds környéki férfit is őrizetbe vettek gyilkosság gyanújával, ő jelenleg rendőrségi óvadék mellett van szabadlábon, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

A rendőrség szerint Donna Keogh-t utoljára Middlesbrough belvárosában látták 1998. április 28-án, és ismert, hogy ugyanabban az évben Leedsbe is utazott. Bár a holtteste máig nem került elő, a nyomozók úgy vélik, hogy 

röviddel az eltűnése után megölték.

Evan Kirtley nyomozó szerint Donna családja közel harminc éve él bizonytalanságban, ezért a rendőrség eltökélt abban, hogy választ adjon arra, mi történt a lánnyal. A hatóságok ismét arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen, akár névtelenül is.

 

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