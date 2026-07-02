Egy 16 éves fiút lőttek meg, most is az életéért küzdenek

Életveszélyes lőtt sérüléseket szenvedett egy 16 éves tinifiú, miután július 1-én szerda késő délután lövöldözés tört ki az angliai Birmingham egyik mecsetének közelében. A rendőrséget helyi idő szerint 17:30 előtt riasztották, a sérült fiatalt kórházba szállították. Állapota súlyos.

Életveszélyes állapotba került egy tini, lövöldözés áldozata lett. Fotó: Illusztráció/Unsplash

Életveszélyes állapotban lőtt sérülései miatt a tini

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a jelenlegi információk alapján a lövöldözésnek nincs köze a közelben található mecsethez.

Tudjuk, hogy az eset komoly aggodalmat keltett a környéken élőkben, ezért a helyi rendőrök a helyszínen maradnak, hogy válaszoljanak a lakosság kérdéseire

– közölte a rendőrség.

A nyomozók tanúkat, valamint fedélzeti kamerák és házi biztonsági kamerák felvételeit keresik. A helyszínen igazságügyi szakértők dolgoznak, emellett a térfigyelő kamerák felvételeit is elemzik, írja a DailyMail.