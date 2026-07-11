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Tiszakécske

Újabb tragédia a Tiszán: holttestet találtak a szabadstrand közelében

1 órája
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Újabb tragédia történt a Tiszán: egy férfi holttestét emelték ki a folyóból a tiszakécskei szabadstrand közelében. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit és az áldozat személyazonosságát. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy idén már csaknem negyven ember vesztette életét Magyarország szabad vizeiben.
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Tiszakécskeholtteststrand

Újabb halálos vízi baleset történt Magyarországon. Pénteken, július 10-én a déli órákban egy férfi holttestét találták meg a Tiszában, a tiszakécskei szabadstrand közelében - írja a Blikk.

Tisza
Újabb áldozata van a Tiszának - Fotó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

A helyszínen tartózkodók értesítették a hatóságokat, miután emberi testet vettek észre a folyóban. A riasztást követően a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai, a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság egységei, valamint a parton szolgálatot teljesítő vízimentők közösen emelték ki az elhunytat a vízből.

Az Index információi szerint a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit. Egyelőre nem ismert sem a haláleset pontos oka, sem az áldozat személyazonossága.

Egyre több a tragédia a szabad vizeken, nem csak a Tiszán

A tiszakécskei eset sajnos nem egyedi. Az elmúlt hetekben több halálos vízi baleset is történt a Tiszán, a Dunán, a Balatonon és az Öreg-tónál is.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a vízirendészeti szervek adatai szerint 2026-ban eddig már csaknem 40 ember fulladt szabad vízbe Magyarországon, miközben a nyári szezon még javában tart.

A statisztikák alapján a legtöbb tragédia a nagy folyókon, elsősorban a Dunán és a Tiszán történik. A szakemberek évről évre arra figyelmeztetnek, hogy a természetes vizek kiszámíthatatlanok: az erős sodrás, a hirtelen mélyülő meder, a víz alatti akadályok és a gyorsan változó körülmények még a jó úszók számára is komoly veszélyt jelenthetnek.

 

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