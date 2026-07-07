Megszólalt az Origónak a rutinműtét után elhunyt focista felesége: „András csodálatos apa volt!”

Hosszú ideje fájdalmakra panaszkodott Toldi András, az Újfehértó SE csatárja, ezért vált szükségessé a rutinműtétnek számító porcoperáció. A beavatkozást pénteken el is végezték a kisvárdai kórházban, ám a családapa két nappal később elhunyt.

Toldi András 30 évet élt Fotó: Facebook

Az Origo elérte Fannit, a sportoló özvegyét. A fiatal nő nem kívánt a részletekről bővebben beszélni, de adott egy néhány mondatos nyilatkozatot.

– András egy csodálatos ember, egy csodálatos férj és egy csodálatos apa volt – mondta Toldi András gyászoló hitvese.

Kiss Tamás, András vezetőedzője lapunknak kifejtette: az elhunytról csak jót lehet mondani.

–Kiváló játékos volt és életvidám ember. Állandóan mosolygott, többen is mondták, hogy jó ránézni, mert mindenki arcára derűt hozott. Egy rendkívüli jelenség volt – nyilatkozta a sportember.

András a leglátványosabb poszton, csatárként brillírozott Újfehértón. Korábban ő volt a gólkirály. Szó volt róla, hogy ősztől visszaigazol korábbi egyesületéhez, Sényőre.

Andrásról és Fanniról megtudtuk: tavaly ősszel költöztek Sényőre. Előtte építkeztek, és mikor az otthonuk elkészült, boldogan vették birtokba a házat. Nem sokkal később megszületett a gyermekük. Minden adott volt a boldogságukhoz, ám a családfő tragédiája közbeszólt.

Az elhunyt családapa a civil életben történelem-testnevelés szakos tanárként dolgozott. Ő volt a gyerekek egyik kedvenc pedagógusa. A felesége óvodapedagógusként végzett az egyetemen. Az édesapja pedig egy köztiszteletben álló tűzoltó.

Toldi Andrást rengetegen gyászolják

András egy neve elhallgatását kérő barátja szerint a tragédiáért a rendszer tehető felelőssé.

– A magyar egészségügy hosszú idők óta görgetett hiányosságai olyan mély nyomokat hagytak, amelyeken a legújabb változások sem tudnak azonnal fordítani. Felháborító és elszomorító, hogy a falak mögött meghúzódó régi problémák és a túlterheltség miatt ma is életerős emberek, pedagógusok és fiatal szülők veszíthetik életüket olyan rutineljárások során, amelyeknek a gyógyulásról kellene szólniuk. Amikor a rideg számok mögött megjelennek a hús-vér személyes tragédiák, egyértelművé válik, hogy az ellátórendszer elnyúló válságáért a legmagasabb árat, az emberéletet, a mai napig a gyanútlan családok fizetik meg – magyarázta a közeli ismerős.