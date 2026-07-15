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tolvaj

Az ózdi bölcsőde udvaráról ellopott egy férfi egy csúszdát

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Nem mindennapi lopás történt Ózdon. A tolvaj bemászott egy bölcsőde udvarára, majd elvitt onnan egy csúszdát.
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tolvajlopásÓzd

Július 12-én este egy ózdi bölcsőde udvarára mászott be egy 21 éves helyi férfi, és elvitt egy gyerekcsúszdát. A csúszdatolvaj ezzel mintegy 70 ezer forintos kárt okozott az intézménynek.

Ózd, csúszdatolvaj, lopás
A csúszdatolvajt hamar elfogták a rendőrök
Fotó: police.hu

Az ózdi rendőrök az azonnali intézkedés eredményeként egy órán belül azonosították és elfogták a férfit. Lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök lefoglalták a gyerekjátékot is, és visszaadták a bölcsődének.

Árokba borult, majd saját magát buktatta le a rendőrök előtt a tolvaj

A fiatal férfi egy autót lopott el egy edelényi autókereskedésből, amivel később árokba hajtott. A segítségére sietőknek ezután elárulta, valójában lopta a járművét, nem sejtve, hogy két rendőrrel áll szemben.

 

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