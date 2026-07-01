Hihetetlen helyen próbált meg elbújni a rendőrök elől a rimóci betörő

Különös helyen, egy ágyneműtartóban próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől az a 41 éves rimóci férfi, akit június 29-én délelőtt fogtak el a Szécsényi Rendőrkapitányság nyomozói – írták a Police.hu oldalán. A hatóságok fülest kaptak arról, hogy a keresett bűnöző egy helyi családi házban tartózkodik, az ingatlan tulajdonosa pedig önként beengedte a járőröket. Az épület átkutatása során végül az ágy belsejéből került elő a bujkáló tolvaj, akit azonnal megbilincseltek és előállítottak.

A besurranó tolvaj nem tudott elmenekülni a rendőrök elől, miután átkutatták a házat

Fotó: Police.hu

Tolvaj bujkált egy rimóci ház ágyneműtartójában

A férfi számlájára több vagyon elleni bűncselekmény is írható. A nyomozás adatai szerint tavaly decemberben egy szécsényi társasház pincehelyiségét törte fel, ahonnan különböző elektromos szerszámokat és egyéb értéktárgyakat zsákmányolt, amivel nagyjából 300 ezer forintos lopási és további 5 ezer forintos rongálási kárt okozott.

A rendőrök emellett egy június 12-én elkövetett lopással is meggyanúsították, ekkor egy szécsényi lakóházból vitt el készpénzt és egy hordozható számítógépet, összesen 130 ezer forint értékben. A laptopot a hatóságok végül egy nőnél találták meg és foglalták le.

A vevő kihallgatásakor elmondta, hogy jóhiszeműen, mindössze négyezer forintért vásárolta meg a gépet, és fogalma sem volt annak bűnös eredetéről. Mint kiderült, a laptopot a gyanúsított élettársa adta el neki, aki viszont pontosan tudta, hogy a számítógép lopásból származik, így a nő ellen pénzmosás bűntette miatt indult eljárás.