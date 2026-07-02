A kilincseket rángatta, de végül rendőrkézre került a zuglói tolvaj

A zuglói járőrök június 24-én reggel tetten értek egy embert, aki egy parkoló gépkocsi utasterében kutatott. A rendőrök éberségét indokolta, hogy a megelőző időszakban több lakossági bejelentés is érkezett a hatóságokhoz arról, hogy egy ismeretlen személy a környéken álló autók ajtajait próbálgatja nyitni – olvasható a Police.hu oldalán. A járőrök azonnal intézkedtek a 19 éves tolvajjal szemben, aki a helyszínen elismerte, hogy az egyik nyitva felejtett járműből egy sportcipőt tulajdonított el. A ruházatának átvizsgálása során a rendőrök egy bankkártyát is találtak nála, amelyet szintén ugyanabból az autóból emelt el.

A zuglói tolvaj nyitott autókat vett célba a kerületben

Forrás: Mesterséges intelligencia által generált kép

Tetten érték a zuglói autókat fosztogató tolvajt

Az elfogást követően a feltételezett elkövetőt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a fiatalember pedig beismerő vallomást tett. A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága a beszerzett bizonyítékok alapján az ügyben gyorsított eljárásban vádemelési javaslattal élt a gyanúsított ellen. Az eset kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a járműtulajdonosok figyelmét a bűnmegelőzés fontosságára.

Tapasztalataik szerint az alkalmi tolvajok gyakran nem feltörik a gépkocsikat, hanem egyszerűen végigpróbálják a kilincseket, és mindent magukhoz vesznek, amit a nyitva hagyott autókban találnak.

A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy a jármű elhagyásakor mindig ellenőrizzék annak tényleges lezártságát, az ablakokat még a legrövidebb távollét esetén is húzzák fel teljesen, és az indítókulcsot soha ne hagyják az autóban. Emellett kiemelten fontos, hogy értékeiket, pénztárcájukat, bankkártyájukat, hivatalos irataikat és műszaki eszközeiket soha ne hagyják látható helyen az utastérben, elkerülve ezzel a bűncselekmények áldozatává válást.