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tömegbaleset

Hat autó ütközött az M0-son Dunaharasztinál, jelentős torlódás alakult ki

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Hat személyautó ütközött össze hétfő reggel az M0-s autóúton Dunaharaszti térségében. A tömegbaleset miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy forgalmi sáv járható, a torlódás több kilométeresre nőtt.
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tömegbalesetM0-as autóútütközés

Hat autó ütközött össze hétfő reggel az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A tömegbaleset miatt hét kilométeres torlódás alakult ki.

A tömegbaleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom az M0-s autóúton Dunaharasztinál (képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com
A tömegbaleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom az M0-s autóúton Dunaharasztinál 
Fotó: Pixabay.com

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység áramtalanította a balesetben érintett járműveket.

A tömegbaleset helyszínén két sávot foglalnak el a járművek

Az MTI információi szerint a balesetes járművek két forgalmi sávban akadályozzák a közlekedést. 

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínén, a 23-as kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom.

A hatóságok azt kérik, hogy az arra közlekedők fokozott figyelemmel vezessenek, és számítsanak hosszabb menetidőre.

 

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