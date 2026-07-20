Hat autó ütközött az M0-son Dunaharasztinál, jelentős torlódás alakult ki

Hat autó ütközött össze hétfő reggel az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A tömegbaleset miatt hét kilométeres torlódás alakult ki.

A tömegbaleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom az M0-s autóúton Dunaharasztinál

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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység áramtalanította a balesetben érintett járműveket.

A tömegbaleset helyszínén két sávot foglalnak el a járművek

Az MTI információi szerint a balesetes járművek két forgalmi sávban akadályozzák a közlekedést.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínén, a 23-as kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom.