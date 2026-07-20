Hat autó ütközött az M0-son Dunaharasztinál, jelentős torlódás alakult ki

Hat személyautó ütközött össze hétfő reggel az M0-s autóúton Dunaharaszti térségében. A tömegbaleset miatt az M1-es autópálya felé vezető oldalon csak egy forgalmi sáv járható, a torlódás több kilométeresre nőtt.
Hat autó ütközött össze hétfő reggel az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A tömegbaleset miatt hét kilométeres torlódás alakult ki.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység áramtalanította a balesetben érintett járműveket.
A tömegbaleset helyszínén két sávot foglalnak el a járművek
Az MTI információi szerint a balesetes járművek két forgalmi sávban akadályozzák a közlekedést.
Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínén, a 23-as kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
A hatóságok azt kérik, hogy az arra közlekedők fokozott figyelemmel vezessenek, és számítsanak hosszabb menetidőre.