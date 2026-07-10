Levágta magáról a nyomkövetőt, a Top 50-es körözöttet Budapesten fogták el - videó

Elfogtak egy kábítószer-kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség Top 50-es körözési listáján – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Top 50-es szökevényt fogtak el

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Azt írták, hogy

a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül; július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság országos körözést rendelt el ellene és haladéktalanul megkezdték a felkutatását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói

rövid időn belül azonosították azt a budapesti, VIII. kerületben lévő lakást, ahol elrejtőzött.

A mátészalkai és a célkörözési egység nyomozói megszervezték a rajtaütést és csütörtökön délelőtt elfogták a körözött férfit.

A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását – áll a közleményben.

Miközben a rendőrség egy Top 50-es körözött elfogásáról számolt be, újabb név került fel a körözési listára. A hatóságok most a 26 éves Kasu Mózest keresik, miután büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsot adott ki ellene.