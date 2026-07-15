Kigyulladt egy kamion az M3-ason, kilométeres a torlódás

Hatalmas torlódás alakult ki, miután kigyulladt egy papír granulátumot szállító kamion az M3-a autópálya 32-es kilométerénél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, ami ezután teljes terjedelmében égett. A Katasztrófavédelem információi szerint egyes részek a Budapest felé vezető oldalra is átrepültek. A helyszínre a gödöllői, a hatvani és a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik ezután három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Kigyulladt egy kamion az M3-ason, hatalmas a torlódás (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Kigyulladt egy kamion az M3-ason, hatalmas a torlódás

A baleset és a tűz miatt az országhatár felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták, így a főváros felé egy sávon lehet közlekedni. A járműben ketten utaztak, a helyszínre mentő érkezett.

Az Útinform szerint a kamion belső szalagkorlátnak ütközött, majd ezután gyulladt ki. Vásárosnamény felé a forgalmat megállították, a főváros felé a belső sáv nem használható. Hozzátették, hogy jelentős, több km-es torlódásra kell számítani mindkét irányban, így aki teheti, a 3-as főúton kerüljön.

A balesetről a Mávinform is beszámolt: mint írták, az érintett VOLÁN-járatok mindkét irányban terelve, a 3-as főúton át, hosszabb menetidővel közlekednek.