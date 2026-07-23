Elvitték a törökbálinti fenevadat, fellélegezhetnek a helyiek

Helyszíni riportban számolt be az Origo róla, hogy április 29-én Törökbálinton, egy családi ház kertjéből kiszökő kutya a Széchenyi téri játszótér tőszomszédságában egymás után két, pórázon tartott ebre is rárontott, és marcangolni kezdte őket. A megtámadott állatok gazdái is megsérültek, miközben kétségbeesetten próbálták védelmezni kedvencüket. Június végén ugyanez a staffordshire bullterrier ismét támadásba lendült, akkor is két ebnek esett neki, valamint az egyik állat gazdáját is megsebezte a 172-es autóbusz megállójában.

Többé már nem tartja rettegésben a Törökbálinton élőket Dolly Fotó: MW

Az áprilisi támadás során megsérült labrador tulajdonosa, Unger Zsuzsa akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy a nem megfelelően szocializált harci kutya gazdája egy idősebb nő, aki nincs birtokában annak a tudásnak, ami egy ilyen típusú eb tartásához szükséges. Megdöbbentőnek nevezte, hogy a történtek után sem az önkormányzat, sem a rendőrség nem mutatkozott igazán segítőkésznek, és azt is, hogy bár az ügyben időközben megindult a hatósági és a rendőrségi eljárás, a négy kutya és három ember sebesülését okozó eb továbbra is a megfelelő tartására képtelen gazdánál van, így nem lehet tudni, mikor szökik ki és támad legközelebb.

Megszólalt Törökbálint polgármestere is

A félelemkeltő kutyatámadások miatt valóságos népharag zúdult az önkormányzat vezetésére. Az Origo megkeresésére Szőke Péter polgármester akkor azt közölte: „a hatósági osztály azóta megtette a szükséges jogszabályi lépéseket: kötelezte a tulajdonosokat az állattartás körülményeinek rendezésére és a hatósági állatorvos a kutyát jelenleg karanténban, hivatalos megfigyelés alatt tartja.” Hozzátette, az eset kapcsán több hatósági, köztük rendőrségi eljárás is folyamatban van.

Innen, a Károlyi utca egyik családi házának kertjéből szökött ki a kutya Fotó: MW

Az ügy legújabb fejleménye a polgármester keddi Facebook-bejegyzése, amelyben arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutya biztonságos elhelyezése sikeresen megvalósult.

Rejtély, hogy mit állapított meg a hatósági és a rendőrségi vizsgálat

Szőke Péter szűkszavú posztja úgy tűnik, nem nyugtatott meg mindenkit maradéktalanul. Az egyik áldozattá vált kutya gazdája például arról érdeklődött hozzászólásában, hogy az ő esetében milyen konkrét intézkedéseket, szankciókat alkalmaz a hatóság. A polgármester válaszában azt írta, a kiszabható büntetések mértékét az ide vonatkozó jogszabályok határozzák meg, a konkrét ügy hatósági és rendőrségi vonatkozásairól pedig kizárólag a hivatalosan érintett felek számára adható felvilágosítás.

A hölgy erre közölte, ő abszolút érintett félnek számít, mégsem kap érdemi tájékoztatást. Sőt, Törökbálint aljegyzője azt mondta neki, hogy mivel az állatvédelmi törvény értelmében nem minősül ügyfélnek, nem is fog kapni semmiféle információt.

– Csak ezek a semmi konkrétumot nem tartalmazó posztok jelennek meg – tette hozzá feldúltan.