Elvitték a törökbálinti fenevadat, fellélegezhetnek a helyiek

Helyszíni riportban számolt be az Origo róla, hogy április 29-én Törökbálinton, egy családi ház kertjéből kiszökő kutya a Széchenyi téri játszótér tőszomszédságában egymás után két, pórázon tartott ebre is rárontott, és marcangolni kezdte őket. A megtámadott állatok gazdái is megsérültek, miközben kétségbeesetten próbálták védelmezni kedvencüket. Június végén ugyanez a staffordshire bullterrier ismét támadásba lendült, akkor is két ebnek esett neki, valamint az egyik állat gazdáját is megsebezte a 172-es autóbusz megállójában.
Az áprilisi támadás során megsérült labrador tulajdonosa, Unger Zsuzsa akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy a nem megfelelően szocializált harci kutya gazdája egy idősebb nő, aki nincs birtokában annak a tudásnak, ami egy ilyen típusú eb tartásához szükséges. Megdöbbentőnek nevezte, hogy a történtek után sem az önkormányzat, sem a rendőrség nem mutatkozott igazán segítőkésznek, és azt is, hogy bár az ügyben időközben megindult a hatósági és a rendőrségi eljárás, a négy kutya és három ember sebesülését okozó eb továbbra is a megfelelő tartására képtelen gazdánál van, így nem lehet tudni, mikor szökik ki és támad legközelebb.
Megszólalt Törökbálint polgármestere is
A félelemkeltő kutyatámadások miatt valóságos népharag zúdult az önkormányzat vezetésére. Az Origo megkeresésére Szőke Péter polgármester akkor azt közölte: „a hatósági osztály azóta megtette a szükséges jogszabályi lépéseket: kötelezte a tulajdonosokat az állattartás körülményeinek rendezésére és a hatósági állatorvos a kutyát jelenleg karanténban, hivatalos megfigyelés alatt tartja.” Hozzátette, az eset kapcsán több hatósági, köztük rendőrségi eljárás is folyamatban van.
Az ügy legújabb fejleménye a polgármester keddi Facebook-bejegyzése, amelyben arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutya biztonságos elhelyezése sikeresen megvalósult.
Rejtély, hogy mit állapított meg a hatósági és a rendőrségi vizsgálat
Szőke Péter szűkszavú posztja úgy tűnik, nem nyugtatott meg mindenkit maradéktalanul. Az egyik áldozattá vált kutya gazdája például arról érdeklődött hozzászólásában, hogy az ő esetében milyen konkrét intézkedéseket, szankciókat alkalmaz a hatóság. A polgármester válaszában azt írta, a kiszabható büntetések mértékét az ide vonatkozó jogszabályok határozzák meg, a konkrét ügy hatósági és rendőrségi vonatkozásairól pedig kizárólag a hivatalosan érintett felek számára adható felvilágosítás.
A hölgy erre közölte, ő abszolút érintett félnek számít, mégsem kap érdemi tájékoztatást. Sőt, Törökbálint aljegyzője azt mondta neki, hogy mivel az állatvédelmi törvény értelmében nem minősül ügyfélnek, nem is fog kapni semmiféle információt.
– Csak ezek a semmi konkrétumot nem tartalmazó posztok jelennek meg – tette hozzá feldúltan.
Információink szerint az egyik ügyben indított rendőrségi eljárás azóta lezárult. Az Origo szerette volna megtudni az eljáró Érdi Rendőrkapitányságtól, hogy mit állapított meg a vizsgálat, és milyen eredménnyel zárult az eljárás, cikkünk megjelenéséig választ azonban nem kaptunk.
A Budaörsi Állatmenhely keres új gazdát Dollynak
Lapunk megkérdezte a kétéves szukát befogadó Budaörsi Állatmenhelyt arról, hogy hogy van most, és mi lesz a sorsa a kutyának, lehet-e egy ilyen, az emberekkel rendkívül barátságos, más ebbekkel szemben azonban támadó állatot még szocializálni, illetve hogy mi lesz vele, ha nem jelentkezik érte olyan gazda, akinek jó szívvel odaadnák.
Válaszukban azt írták, Dolly egy emberekkel, gyerekekkel nagyon kedves, más kutyákkal reaktív fiatal eb, aki jelenleg megfigyelés alatt áll, és hamarosan ivartalanítják. Önkénteseik, akik kutyaértő emberek, kutyatrénerek, és -kiképzők, minden nap hámmal, nyakörvvel sétáltatják, mivel korábban semmilyen nevelést és szocializációt nem kapott.
Közölték, a gazdikeresés során teljeskörűen informálják majd az érdeklődőket Dolly „előéletéről”, és kizárólag utánkövetéssel adnak örökbe állatot. – Nagyon fontos, hogy megfelelően válasszunk kutyát, ha egyáltalán alkalmasak vagyunk az állattartásra – hangsúlyozták, hozzátéve: az idős, illetve a hozzá nem értő embereknek nem való kutya. Elárulták azt is, ha a staffordshire bullterrier végül nem talál gazdára, akkor – nagy szeretetben – ott öregszik meg velük. – De ennek nem látjuk esélyét – jelentették ki.
Egyre több a kutyatámadás Magyarországon
A közelmúltban történt brutális kutyatámadások ismét rávilágítottak a felelőtlen állattartás következményeire, miközben a szakértők a megelőzésre és az agresszív állatokkal szembeni védekezésre figyelmeztetnek. Kutyatámadás esetén a megfelelő reakciók, időnyerési és védekezési technikák ismerete kulcsfontosságú lehet. Ezeket szedtük össze ebben a cikkünkben.