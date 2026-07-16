Hatalmas a pusztítás: több mint 40 hektár vált a tűz martalékává Törökbálint mellett

Drámai pillanatokat éltek át kedd délután a Törökbálint és Kamaraerdő térségében élők, amikor hatalmas területen kapott lángra a száraz gaz, avar és tarló a Tétényi-fennsíkon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyzet annyira súlyos volt, hogy azonnal a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. A lángok terjedését és a pusztítás pontos méretét a szakemberek drónok segítségével, a levegőből is figyelték. A tűz több oldalról is közvetlen veszélyt jelentett a környezetre: az egyik ponton szürkemarhákat, a másikon pedig egy távközlési szolgáltató telephelyét fenyegették a lángok.
Hét település tűzoltói harcoltak a lángokkal Törökbálint mellett
A gigantikus tűz oltásához az érdi, a szigetszentmiklósi, a szentendrei, a törökbálinti és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a budaörsi és a fóti önkéntes tűzoltóegységek csatlakoztak.
A hősies küzdelmet a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, illetve a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is támogatta.
A katasztrófavédelem kedd este megerősítette:
ötórányi megfeszített, kőkemény munka után sikerült teljesen elfojtani a tüzet.
Védett természeti kincsek égtek porrá
Szőke Péter, Törökbálint polgármestere szerdán közölt részleteket a pusztításról. A tűz a Tétényi-fennsík törökbálinti oldalán, a volt laktanya térségében tombolt, és
44 hektárnyi területet emésztett fel, köztük fokozottan védett, Natura 2000-es élőhelyeket.
A városvezető kiemelte: a lángok nemcsak a ritka növény- és állatfajok otthonát perzselték fel, hanem a helyi gazdákat is katasztrofális helyzetbe hozták, akik egyik napról a másikra vesztették el jószágaik legelőit és takarmánybázisát.
„A Tétényi-fennsík Törökbálint egyik legértékesebb természeti kincse, ritka növény- és állatfajok élőhelye, valamint kedvelt kirándulóhely is egyben. Minden felajánlás – legyen bármilyen összegű – közelebb visz ahhoz, hogy a károsult családok, gazdálkodók és maga a fennsík is mielőbb talpra állhasson” – hangsúlyozta Szőke Péter.
Gyűjtést hirdettek
A polgármester azonnali közösségi összefogást hirdetett, a cél tízmillió forint összegyűjtése a károk enyhítésére. Az összeget négy kritikus területre fordítják:
- Azonnali segítség az állattartóknak: takarmány beszerzése, hogy a jószágok ne éhezzenek, amíg a legelők regenerálódnak.
- Tűzkárosultak megsegítése: a megrongálódott kerítések, infrastruktúra és eszközök pótlása.
- Tűzoltóság támogatása: olyan modern eszközök beszerzése, amelyekkel a jövőben még gyorsabban avatkozhatnak be.
- Vízellátás fejlesztése: egy fúrt kúttal ellátott vízvételi pont kialakításának vizsgálata a helyszínen, ami egy esetleges újabb tűznél felgyorsíthatná az oltást.
A támogatásokat online vagy közvetlen utalással várják a Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány számlájára.
A polgármester arra kér mindenkit, hogy aki anyagilag nem tud hozzájárulni, a felhívás megosztásával segítse a kezdeményezést, hogy a segítség minél előbb eljuthasson az érintettekhez.