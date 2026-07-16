Hatalmas a pusztítás: több mint 40 hektár vált a tűz martalékává Törökbálint mellett

Drámai pillanatokat éltek át kedd délután a Törökbálint és Kamaraerdő térségében élők, amikor hatalmas területen kapott lángra a száraz gaz, avar és tarló a Tétényi-fennsíkon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyzet annyira súlyos volt, hogy azonnal a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. A lángok terjedését és a pusztítás pontos méretét a szakemberek drónok segítségével, a levegőből is figyelték. A tűz több oldalról is közvetlen veszélyt jelentett a környezetre: az egyik ponton szürkemarhákat, a másikon pedig egy távközlési szolgáltató telephelyét fenyegették a lángok.

Közösségi gyűjtés indult a tűzkárosultak megsegítésére Törökbálinton (Forrás: Facebook)

Hét település tűzoltói harcoltak a lángokkal Törökbálint mellett

A gigantikus tűz oltásához az érdi, a szigetszentmiklósi, a szentendrei, a törökbálinti és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a budaörsi és a fóti önkéntes tűzoltóegységek csatlakoztak.

A hősies küzdelmet a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, illetve a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is támogatta.

A katasztrófavédelem kedd este megerősítette:

ötórányi megfeszített, kőkemény munka után sikerült teljesen elfojtani a tüzet.

Védett természeti kincsek égtek porrá

Szőke Péter, Törökbálint polgármestere szerdán közölt részleteket a pusztításról. A tűz a Tétényi-fennsík törökbálinti oldalán, a volt laktanya térségében tombolt, és

44 hektárnyi területet emésztett fel, köztük fokozottan védett, Natura 2000-es élőhelyeket.

A városvezető kiemelte: a lángok nemcsak a ritka növény- és állatfajok otthonát perzselték fel, hanem a helyi gazdákat is katasztrofális helyzetbe hozták, akik egyik napról a másikra vesztették el jószágaik legelőit és takarmánybázisát.

„A Tétényi-fennsík Törökbálint egyik legértékesebb természeti kincse, ritka növény- és állatfajok élőhelye, valamint kedvelt kirándulóhely is egyben. Minden felajánlás – legyen bármilyen összegű – közelebb visz ahhoz, hogy a károsult családok, gazdálkodók és maga a fennsík is mielőbb talpra állhasson” – hangsúlyozta Szőke Péter.

Gyűjtést hirdettek

A polgármester azonnali közösségi összefogást hirdetett, a cél tízmillió forint összegyűjtése a károk enyhítésére. Az összeget négy kritikus területre fordítják:

Azonnali segítség az állattartóknak: takarmány beszerzése, hogy a jószágok ne éhezzenek, amíg a legelők regenerálódnak.

Tűzkárosultak megsegítése: a megrongálódott kerítések, infrastruktúra és eszközök pótlása.

Tűzoltóság támogatása: olyan modern eszközök beszerzése, amelyekkel a jövőben még gyorsabban avatkozhatnak be.

Vízellátás fejlesztése: egy fúrt kúttal ellátott vízvételi pont kialakításának vizsgálata a helyszínen, ami egy esetleges újabb tűznél felgyorsíthatná az oltást.

A támogatásokat online vagy közvetlen utalással várják a Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány számlájára.