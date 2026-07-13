Tragédia történt a népszerű fesztiválon: elhunyt egy 18 éves fiatal

Tragédia történt a közkedvelt fesztiválon, életét vesztette egy 18 éves tinilány. A hírek szerint a fiatal hirtelen lett rosszul július 11-én hajnalban a walesi Tonnau Fesztiválon. Habár azonnal mentőt riasztottak hozzá és kórházba vitték, ott sajnos minden erőfeszítés ellenére elhunyt. A fesztivál szervezői közleményt adtak ki a szörnyűségről.

Tragédia történt a népszerű fesztiválon. Fotó: G_4 / Pexels

Az észak-walesi rendőrség tájékoztatása szerint a mentőszolgálatot hajnali 1:45-kor riasztották egy súlyos egészségügyi vészhelyzethez. A fesztivál szervezői közleményben fejezték ki részvétüket.

Mély megrendüléssel erősítjük meg, hogy egyik látogatónk tragikus módon elhunyt. Gondolataink a családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban

– írták.

Tragédia történt a népszerű fesztiválon: vége lett az eseménynek

A haláleset után a szervezők a mentőszolgálatok munkájának megkönnyítése érdekében a fesztivál hátralévő részét lemondták és arra kérték a résztvevőket, hogy hagyják el a helyszínt. A rendőrség a fiatal nő halálát egyelőre váratlan halálesetként kezeli, a körülményeket vizsgálják, írja a DailyStar.