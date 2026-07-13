Hősies mentés végződött tragédiával: két férfi életét vesztette, miközben gyerekeket próbáltak megmenteni

A tragédia vasárnap délután, körülbelül 15:45-kor történt a hartlepooli Seaton Carew-nál. A férfiak a tengerbe mentek, miközben a rendkívüli hőség idején a zsúfolt strandra riasztották a mentőszolgálatokat.

Tragédia: két férfi halt meg, miközben gyerekeket mentettek Fotó: Unsplash

Tragédia: két férfi halt meg, miközben gyerekeket mentettek

A rendőrség megerősítette, hogy bejelentést kaptak arról, hogy két gyermek bajba került a vízben a Seaton Carew strandon, és aggódtak a biztonságuk miatt.

A helyszínre rendőrök, az RNLI (Királyi Nemzeti Mentőcsónak Szolgálat), a parti őrség és az mentőszolgálat munkatársai is kivonultak. A két gyermekről megerősítették, hogy biztonságban vannak, és megfigyelésre kórházba szállították őket. Tragikus módon azonban a két férfi életét vesztette.

Az Egyesült Királyság idén már a harmadik hőhullámát éli meg, és az emelkedő hőmérséklet miatt a hatóságok ismét figyelmeztették az embereket a nyílt vizek veszélyeire. Május eleje óta legalább 41 ember vesztette életét vízzel kapcsolatos balesetekben.

A hartlepooli két férfit az RNLI emelte ki a vízből, és azonnal megkezdték az ellátásukat, de sajnálatos módon mindkettőjüket röviddel később halottnak nyilvánították.

A TeessideLive beszámolója szerint a családokat jelenleg speciálisan képzett rendőrtisztek segítik – írja a Mirror.