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baleset

Tragédia egy pécsi építkezésen: beszakadt zsaluzat miatt vesztette életét egy munkás

38 perce
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Egy 46 éves barcsi férfi meghalt, négy másik munkás pedig megsérült egy pécsi építkezésen történt balesetben. Úgy tudni, a tragédiához az vezetett, hogy a kiépített zsaluzat beszakadt a munkások alatt, akik emiatt a betonra zuhantak. A baleset pontos körülményeit a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják.
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Halálos baleset történt a napokban egy pécsi építkezésen, melyben egy 46 éves barcsi férfi életét vesztette, négy másik munkás pedig megsérült. A Bama információ szerint a tragédia a Mecsekoldalban, a Szkókó és Bálics közötti Sziklás dűlőben történt, ahol egy magánberuházás keretében épülő lakóház munkálatai zajlottak.

20241023 Hajdúnánás Összeütközött két személyautó Hajdúnánáson, a Tiszavasvári út és az Árpád utca kereszteződésénél. Egy középkorú férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Egy férfit újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Tragédia az építkezésen: egy munkás meghalt, többen megsérültek (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tragédia az építkezésen: egy munkás meghalt, többen megsérültek

A hírportál megkeresésére a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, július 29-én a reggeli órákban építési munkálatokat végeztek Pécsett egy épülő lakóház födémszerkezetén, amikor a kiépített zsaluzat beszakadt a munkások alatt, akik emiatt a betonra zuhantak. A helyszínre ezután öt mentőautót riasztottak a sérültek ellátására és kórházba szállítására, a barcsi férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A baleset pontos körülményeit, valamint azt, hogy történt-e mulasztás vagy szabályszegés a munkálatok során, a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

Halálos baleset történt szerdán délután Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében: ekkor egy teherautó gázolt el egy kerékpárost.  A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a helyszíni szemle után vizsgálja a tragédia pontos körülményeit.


 

 

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