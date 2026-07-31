Tragédia egy pécsi építkezésen: beszakadt zsaluzat miatt vesztette életét egy munkás

Halálos baleset történt a napokban egy pécsi építkezésen, melyben egy 46 éves barcsi férfi életét vesztette, négy másik munkás pedig megsérült. A Bama információ szerint a tragédia a Mecsekoldalban, a Szkókó és Bálics közötti Sziklás dűlőben történt, ahol egy magánberuházás keretében épülő lakóház munkálatai zajlottak.

Tragédia az építkezésen: egy munkás meghalt, többen megsérültek (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tragédia az építkezésen: egy munkás meghalt, többen megsérültek

A hírportál megkeresésére a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, július 29-én a reggeli órákban építési munkálatokat végeztek Pécsett egy épülő lakóház födémszerkezetén, amikor a kiépített zsaluzat beszakadt a munkások alatt, akik emiatt a betonra zuhantak. A helyszínre ezután öt mentőautót riasztottak a sérültek ellátására és kórházba szállítására, a barcsi férfi életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A baleset pontos körülményeit, valamint azt, hogy történt-e mulasztás vagy szabályszegés a munkálatok során, a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.



