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tűz

Elektromos kerékpár okozhatott tüzet egy háznál, 13 éves fiú vesztette életét

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Egy 13 éves fiú vesztette életét, miután kigyulladt egy családi ház az angliai Blackpoolban. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják, a hatóságok szerint egy elektromos kerékpár vagy annak töltője okozhatta a tragédiát.
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tűze-bikeNagy-Bri­tan­nia

Meghalt egy 13 éves fiú, aki súlyosan megsérült egy blackpooli lakástűzben. A lángok június 30-án csaptak fel egy családi házban, ahonnan több embert is kórházba szállítottak – számolt be róla a Daily Mail.

A tűz után több embert kórházba szállítottak a blackpooli családi házból.
A tűz után több embert kórházba szállítottak a blackpooli családi házból (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a 13 éves Coby Keogh vasárnap belehalt sérüléseibe. A házban tartózkodó további három ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A súlyosan megsérült 19 éves férfit a tűz után újra kellett éleszteni, majd sürgősségi műtéten esett át, jelenleg is kórházban ápolják.

Mi okozhatta a tüzet?

A rendőrség és az illetékes szervek továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A hatóságok közlése szerint jelenleg az a feltételezés, hogy a lángok egy elektromos kerékpárhoz vagy annak töltőjéhez köthetők.

A nyomozók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre nincs bizonyíték idegenkezűségre.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben jelentést készítenek a halottkém számára. A tragédia körülményeinek vizsgálata tovább folytatódik.

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