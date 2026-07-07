Elektromos kerékpár okozhatott tüzet egy háznál, 13 éves fiú vesztette életét

Meghalt egy 13 éves fiú, aki súlyosan megsérült egy blackpooli lakástűzben. A lángok június 30-án csaptak fel egy családi házban, ahonnan több embert is kórházba szállítottak – számolt be róla a Daily Mail.

A tűz után több embert kórházba szállítottak a blackpooli családi házból (képünk illusztráció)

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A rendőrség közlése szerint a 13 éves Coby Keogh vasárnap belehalt sérüléseibe. A házban tartózkodó további három ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A súlyosan megsérült 19 éves férfit a tűz után újra kellett éleszteni, majd sürgősségi műtéten esett át, jelenleg is kórházban ápolják.

Mi okozhatta a tüzet?

A rendőrség és az illetékes szervek továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A hatóságok közlése szerint jelenleg az a feltételezés, hogy a lángok egy elektromos kerékpárhoz vagy annak töltőjéhez köthetők.

A nyomozók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre nincs bizonyíték idegenkezűségre.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben jelentést készítenek a halottkém számára. A tragédia körülményeinek vizsgálata tovább folytatódik.