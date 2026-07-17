Megrázó videón a baleset: oszlopnak csapódott, majd kigyulladt egy autó Dunavecsén

Nagy volt a pánik Dunavecsén, miután először kigyulladt, majd teljes terjedelmében elkezdett égni egy autó a Honvéd utcában. A lángok ráadásul a körülötte lévő aljnövényzetre is átterjedtek. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók és a dunavecsei önkéntes tűzoltók rohantak, akik miután eloltották a tüzet, hőkamerával ellenőrizték a járművet, hogy kizárják az esetleges visszagyulladást. Egyelőre nem tudni, mi okozta a lángokat vagy, hogy történt-e személyi sérülés. Feltételezések szerint baleset okozta a tűzesetet.

Baleset okozhatta a tűzesetet. Fotó: unsplash.com

Teljes terjedelmében égett az autó: villanyoszlopnak csapódott, ez okozhatta a tűzesetet

A tűzeset július 13-án, az esti órákban történt, baleset okozhatta.

Szemtanúk beszámolói szerint a fiatal sofőr az autójával nagy sebességgel egy villanyoszlopnak csapódott, az ütközés erejétől pedig a vezetékek is szikrázni kezdtek

- írja a Feol. A hétfői esetről most tettek közzé megrázó videót: