Bangkoki tragédia: kiderült, ez okozhatta a legalább 27 ember életét követelő tűzesetet

Mint arról beszámoltunk, legalább 27 ember életét vesztette, amikor július 13 hétfőre virradó éjszaka hatalmas tűz ütött ki a thaiföldi Bangkok egyik népszerű pubjában. A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz néhány perccel éjfél előtt keletkezett a város északi részén, a Chatuchak kerületben található Na Ladprao nevű szórakozóhelyen. Habár eleinte nem lehetett tudni, hol csaptak fel a lángok, most kiderült: a tragédiát vélhetően a színpad mellett található meghibásodott elektromos szekrény okozta.
A közösségi médiában közzétett felvételeken jól látható, ahogy hatalmas lángok csapnak ki a bejáraton, miközben sűrű fekete füst tölti meg az épületet. A helyszínen tartózkodók pánikszerűen menekültek a pubból.
Tűz ütött ki a népszerű szórakozóhelyen, többen életüket vesztették
Anutin Charnvirakul thaiföldi miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a tragédiában legalább 27 ember meghalt, a sérülteket pedig kórházba szállították. A kormányfő elmondása szerint a színpadon fellépő egyik zenész vette észre először, hogy füst száll fel a színpad közelében lévő elektromos kapcsolószekrényből. Röviddel ezután megszűnt az áramszolgáltatás, robbanás hallatszott, majd a füst pillanatok alatt elárasztotta a helyiséget.
A hatóságok több áldozatot a hely hátsó részében található mosdókban találtak meg. A tűz keletkezésének pontos okát még vizsgálják
- írja a People hozzátéve, a tűzoltóknak helyi idő szerint hajnali fél egy körül sikerült megfékezniük a lángokat.
Thaiföldön korábban is történtek hasonló tragédiák. 2022-ben egy keleti tartományban működő szórakozóhelyen 14 ember halt meg tűzben, míg 2009 szilveszterén a bangkoki Santika éjszakai klubban kitört tűz 66 ember életét követelte, és több mint 200-an megsérültek.