Most jött: tűz ütött ki egy nyírbátori bútorbolt raktárában

Az Ady Endre utcába riasztották a helyi és a mátészalkai tűzoltókat – tájékoztatott a Katasztrófavédelem csütörtökön.
A hatóság tájékoztatása szerint egy porelszívó és a mellette tárolt bútorlapok fogtak tüzet Nyírbátorban, egy bútorüzlet raktárában.
A nagyjából harminc méteren égő tüzet a helyi és a mátészalkai hivatásos tűzoltók eloltották. Az épület megtelt füsttel, a rajok két ventilátorral szellőztetnek – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
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