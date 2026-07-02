Most jött: tűz ütött ki egy nyírbátori bútorbolt raktárában

A hatóság tájékoztatása szerint egy porelszívó és a mellette tárolt bútorlapok fogtak tüzet Nyírbátorban, egy bútorüzlet raktárában.

A nagyjából harminc méteren égő tüzet a helyi és a mátészalkai hivatásos tűzoltók eloltották. Az épület megtelt füsttel, a rajok két ventilátorral szellőztetnek – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.