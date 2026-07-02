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katasztrófavédelem

Most jött: tűz ütött ki egy nyírbátori bútorbolt raktárában

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Az Ady Endre utcába riasztották a helyi és a mátészalkai tűzoltókat – tájékoztatott a Katasztrófavédelem csütörtökön.
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katasztrófavédelemnyírbátortűz

A hatóság tájékoztatása szerint egy porelszívó és a mellette tárolt bútorlapok fogtak tüzet Nyírbátorban, egy bútorüzlet raktárában.

A nagyjából harminc méteren égő tüzet a helyi és a mátészalkai hivatásos tűzoltók eloltották. Az épület megtelt füsttel, a rajok két ventilátorral szellőztetnek – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

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