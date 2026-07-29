Több ezer négyzetméteren pusztít tűz Érd külterületén

A tűz csaknem háromezer négyzetméternyi komposztot, valamint mintegy 3500 négyzetméternyi tarlót érintettek – számolt be az esetről az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik az Érd és Százhalombatta közötti területen

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mintegy ötven tűzoltó dolgozott a helyszínen

Az oltásban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői és a váci hivatásos, valamint a százhalombattai önkéntes tűzoltók vettek részt.

A legnehezebb időszakban 16 járművel mintegy ötven tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, több vízsugarat is bevetettek. A munkálatokat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az oltást erőgépek is segítik.

A Fejér vármegyei mobil labor folyamatos méréseket végzett a tűzeset közelében, valamint a környező településeken.

A katasztrófavédelem közlése szerint a száraz, meleg nyári időszakban ez már a sokadik olyan tűzeset a térségben, amely hosszú ideig tartó beavatkozást igényel. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán.