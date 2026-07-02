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tűz

Hatalmas pusztítást végzett a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban – képek, videók

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Hatalmas erőkkel vonultak ki a katasztrófavédelem egységei szerda délben a Hortobágyi Nemzeti Park Tiszafüred és Kócsújfalu közötti szakaszára. A száraz füves pusztaságon pusztító tűz villámgyorsan eszkalálódott, és alig néhány óra alatt több mint kilencvenhat hektárnyi egyedülálló, védett területet perzselt fel.
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tűzlánghortobágyi nemzeti parknemzeti parkpusztítás

Súlyos szabadtéri tűz pusztított a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A lángok szerdán, a déli órákban csaptak fel, és a száraz időben rendkívül gyorsan terjedtek, végül több mint kilencvenhat hektárnyi egyedülálló természeti területet változtatva hamuvá – írta a Haon.hu.

A hortobágyi tűz helyszínén tizenkét település egységei küzdöttek a lángokkal.
A hortobágyi tűz helyszínén tizenkét település egységei küzdöttek a lángokkal
Fotó: Facebook/Tiszafüred Időjárás

Hatalmas pusztítást végzett a tűz

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a lángok megfékezésén tizenkét különböző település tűzoltó egységei dolgozták vállvetve. 

A nagyszabású és összehangolt oltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a helyszínről. A megfeszített küzdelemnek végül a szakemberek kitartása mellett az időjárás is segítséget nyújtott: este nyolc óra magasságában kiterjedt eső érte el a térséget. 

A hirtelen jött csapadék hatékonyan eloltotta a még izzó gócokat, így a tűzoltó egységek elvégezhették a szükséges utómunkálatokat, majd biztonsággal elhagyhatták a helyszínt. A tűz keletkezésének pontos okait és a természetben esett kár mértékét a szakértők vizsgálják.

A helyszínen készült képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

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