Hatalmas pusztítást végzett a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban – képek, videók

Súlyos szabadtéri tűz pusztított a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A lángok szerdán, a déli órákban csaptak fel, és a száraz időben rendkívül gyorsan terjedtek, végül több mint kilencvenhat hektárnyi egyedülálló természeti területet változtatva hamuvá – írta a Haon.hu.

A hortobágyi tűz helyszínén tizenkét település egységei küzdöttek a lángokkal

Fotó: Facebook/Tiszafüred Időjárás

Hatalmas pusztítást végzett a tűz

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a lángok megfékezésén tizenkét különböző település tűzoltó egységei dolgozták vállvetve.

A nagyszabású és összehangolt oltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a helyszínről. A megfeszített küzdelemnek végül a szakemberek kitartása mellett az időjárás is segítséget nyújtott: este nyolc óra magasságában kiterjedt eső érte el a térséget.

A hirtelen jött csapadék hatékonyan eloltotta a még izzó gócokat, így a tűzoltó egységek elvégezhették a szükséges utómunkálatokat, majd biztonsággal elhagyhatták a helyszínt. A tűz keletkezésének pontos okait és a természetben esett kár mértékét a szakértők vizsgálják.

A helyszínen készült képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.