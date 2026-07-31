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tűz

Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén, tizenöt hektáron égett az erdő

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy erőkkel érkeztek Pilisszentlászló külterületére a tűzoltók, ahol mintegy tizenöt hektáron égett az erdő. A lánglovagok az éjszaka folyamán megakadályozták a tűz továbbterjedését, ma reggel pedig megkezdték egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzását szüntetik meg.
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tűzerdőtűzerdőtűzoltók

Csütörtök este jelentették be, hogy mintegy tizenöt hektáron ég az erdő Pilisszentlászló külterületén. A helyszínre a szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók érkeztek, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat, mialatt az esethez további egységek is elindultak.

Kigyulladt egy autó a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén

Az éjszaka folyamán a Katasztrófavédelem oldalán arról írtak, a tűzoltók három oldalról oltották a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a munkálatokat. Az egységek a terület gerincén felfelé haladva szüntették meg a beizzásokat, és megakadályozták a tűz továbbterjedését. 

Ma reggel már az a hír érkezett, a tűzoltók az éjszakai órában körülhatárolták a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három oldalról oltották a lángokat, jelenleg pedig egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzását szüntetik meg.

Mindeközben csütörtökön bejelentették, hogy javul a helyzet a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt, ezért a hatóságok engedélyezték a kitelepítettek egy részének hazatérését. Az erdőtűz a Gironde megyében több mint 220 ezer ember evakuálását tette szükségessé, miközben a tűzoltók továbbra is küzdenek a lángokkal. A további részleteket ITT lehet elolvasni!


 


 

 

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