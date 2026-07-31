Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén, tizenöt hektáron égett az erdő

Csütörtök este jelentették be, hogy mintegy tizenöt hektáron ég az erdő Pilisszentlászló külterületén. A helyszínre a szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók érkeztek, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat, mialatt az esethez további egységek is elindultak.

Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén

Az éjszaka folyamán a Katasztrófavédelem oldalán arról írtak, a tűzoltók három oldalról oltották a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a munkálatokat. Az egységek a terület gerincén felfelé haladva szüntették meg a beizzásokat, és megakadályozták a tűz továbbterjedését.

Ma reggel már az a hír érkezett, a tűzoltók az éjszakai órában körülhatárolták a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három oldalról oltották a lángokat, jelenleg pedig egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzását szüntetik meg.







