Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén, tizenöt hektáron égett az erdő

Csütörtök este jelentették be, hogy mintegy tizenöt hektáron ég az erdő Pilisszentlászló külterületén. A helyszínre a szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók érkeztek, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat, mialatt az esethez további egységek is elindultak.
Tűz ütött ki Pilisszentlászló külterületén
Az éjszaka folyamán a Katasztrófavédelem oldalán arról írtak, a tűzoltók három oldalról oltották a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a munkálatokat. Az egységek a terület gerincén felfelé haladva szüntették meg a beizzásokat, és megakadályozták a tűz továbbterjedését.
Ma reggel már az a hír érkezett, a tűzoltók az éjszakai órában körülhatárolták a tüzet. A szentendrei hivatásos és önkéntes, a fővárosi hivatásos, a leányfalui és a szigetmonostori önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három oldalról oltották a lángokat, jelenleg pedig egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzását szüntetik meg.
Mindeközben csütörtökön bejelentették, hogy javul a helyzet a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt, ezért a hatóságok engedélyezték a kitelepítettek egy részének hazatérését. Az erdőtűz a Gironde megyében több mint 220 ezer ember evakuálását tette szükségessé, miközben a tűzoltók továbbra is küzdenek a lángokkal. A további részleteket ITT lehet elolvasni!